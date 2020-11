"El Perú es del pueblo": jugadores de la selección intervienen en la crisis política

LIMA, PERÚ.- "El Perú es del pueblo y no de los políticos", declaró el futbolista internacional peruano Renato Tapia quien, como otros seleccionados incas, decidieron apoyar a las protestas contra el nuevo gobierno de Manuel Merino.



"(Que) el pueblo peruano tome fuerza para sacar esto adelante, considerando que la voz se tiene que dejar sentir. Si no es ahora, ¿cuándo será? El Perú es del pueblo y no de los políticos", escribió Tapia, del Celta de Vigo de España, en su cuenta de Instagram.

"Me duele muchísimo lo que está pasando", señaló el mediocampista Edison Flores, del DC United en Estados Unidos, quien colgó en su página de Instagram un volante crítico con el "perfil" del nuevo presidente Merino.



"La clase política está desacreditada en el país y nuestros hermanos sufren por las malas decisiones", anotó por su parte en las redes sociales el lateral izquierdo Miguel Trauco, que milita en el Saint Etienne de Francia.



Tapia, Flores y Trauco están en Santiago con la selección de Perú, que enfrentará el viernes a Chile por la clasificatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022.



Desde la concentración siguen con atención la crisis desatada en su país tras la destitución relámpago del popular mandatario Martín Vizcarra y la asunción de Merino como nuevo presidente.



"Somos un pueblo que por mucho tiempo ha callado... pero sobre todo, olvidado. Es hora de decir basta. No podemos dejar que personas que no nos representan, nos gobiernen y sobre todo quieran hacer de nuestro país, de nuestra patria, un negocio", expresó Tapia.

Llamado a la no violencia

Reflejo de la baja popularidad que tienen los políticos peruanos, un exfutbolista encabeza las encuestas de cara a los comicios presidenciales de abril: George Forsyth, exarquero del club Alianza Lima y seleccionado en las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica 2010.

Forsyth ha dicho que la destitución de Vizcarra fue un "golpe de estado disfrazado", opinión que comparten miles de peruanos que salen diariamente a protestar a las calles desde el martes.



El goleador Paolo Guerrero, del Inter de Porto Alegre de Brasil pero marginado del equipo por lesión, también envió un mensaje: "Mis mejores deseos para mi país y a todos ustedes que hoy afrontamos la incertidumbre del covid-19 y la inestabilidad política. Fuerza mi gente".



"Oro por mi patria y porque los políticos escuchen y entiendan el sentir del pueblo peruano. Manifiéstate pacíficamente, no a la violencia", anotó el mediocampista Christian Cueva, del Yeni Malatyaspor de Turquía.



El delantero Jefferson Farfán, otra baja por lesión frente Chile, pidió a sus compatriotas que no bajen los brazos.



"Nunca dejemos de luchar, nunca dejemos de creer en que todos juntos podremos lograr que el Perú salga adelante a pesar de cualquier adversidad", dijo.



De manera más mesurada, el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, abogó porque se mantenga la "paz y tranquilidad" en el país andino.

"Es importante que el Perú tenga una unidad nacional, ojalá pueda reinar la paz y tranquilidad", comentó Gareca en rueda de prensa el miércoles, antes de viajar a Chile.