Everton pierde su condición de invicto en Southampton, Vardy impulsa al Leicester

LONDRES, INGLATERRA.- El Everton sufrió su primera derrota de la temporada, este domingo en Southampton (2-0), en la sexta jornada, y se mantiene en el liderato de la Premier League, pero comienza a frenar la marcha luego de un inicio de temporada perfecto.



Horas después, en el partido más esperado el domingo en Inglaterra, entre dos equipos llamados también a colarse en la zona alta de la tabla, el Leicester (4º, 12 puntos) derrotó 1-0 al Arsenal (10º) en Londres con un gol postrero de su delantero Jamie Vardy, minutos después de haber saltado al césped.

Golpe de realidad para el Everton

El Everton, después de lograr un punto en las dos últimas fechas, está igualado a 13 puntos con sus vecinos del Liverpool, a los que superan por diferencia de goles (+5 contra +1), pero ven amenazada su posición por el Aston Villa, que suma 12 con un partido menos.



Intocables en las cuatro primeras fechas del campeonato, los 'Toffees' parecen haber levantado el pie del acelerador y planea la duda de hasta cuándo se extenderá su dinámica negativa.



El Southampton escaló del 13º al 6º puesto, entre el Leeds (5º) y el Crystal Palace (7º), el trío que se halla a tres puntos de los líderes.



Con un Dominic Calvert-Lewin muy discreto y huérfano de su compañero de ataque el brasileño Richarlison, sancionado, y un James Rodríguez que no pudo entrenar toda la semana, el Everton cedió su ventaja en la tabla.



Ante un equipo que destaca por su excelente organización táctica, el genio del volante 'cafetero' fue extrañado por un Everton que apenas inquietó el arco local.

Además, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti perdió a su lateral izquierdo Lucas Digne, expulsado a 20 minutos del final por una acción antideportiva sobre Kyle Walker-Peters.



El lateral francés se perderá los desplazamientos a Newcastle y Fulham, así como la recepción al Manchester United.



"La tarjeta roja es una broma, no fue intencionado, por supuesto que no fue violento. Quizá tuvo que haber sido amarilla", afirmó Ancelotti sobre el pisotón por detrás propinado por el exjugador del Barcelona, a la vez que anunció que recurrirán.



Sin embargo, el veterano extécnico del Real Madrid reconoció que su equipo "no jugó bien".



"El Southampton fue mejor que nosotros y mereció ganar", sentenció.



El conjunto del sur de Inglaterra se quedó los tres puntos merced a sendos goles de bella factura, obra de James Ward-Prowse después de una buena combinación con Danny Ings (1-0 27), y de Che Adams (2-0, 35), confirmando la fama de matagigantes de los 'Saints' desde la llegada al banco del austríaco Ralph Hasenhüttl.

Vardy al rescate

En Londres, el Arsenal de Mikel Arteta sufrió su tercera derrota en las cuatro últimas fechas, mientras que el Leicester puso fin a 14 partidos sin ganar al Arsenal fuera de casa (2 empates, 12 derrotas).



A la hora de juego, el técnico de los 'Foxes' Brendan Rodgers dio entrada a su goleador, y 20 minutos después Vardy respondió dando los tres puntos a su equipo con un remate de cabeza en el primer tiro a puerta del Leicester. Los 'Gunners' lo habían probado en 12 ocasiones, con cinco disparos entre los tres palos.



Con estos tres puntos, los 'Foxes' suman 12 en su casillero, tantos como el Aston Villa (3º), y uno menos que los dos equipos de Liverpool que comandan la tabla.



El Arsenal, por su parte, se queda en mitad de la tabla con un balance equilibrado de 3 victorias y 3 derrotas.

Además, Wolverhampton (8º) y Newcastle (14º) empataron a uno con un gol desde fuera del área del delantero mexicano Raúl Jiménez para los 'Wolves', su cuarto gol en liga esta temporada.