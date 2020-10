Suspenden por seis partidos a futbolista en EEUU por insultos homófobos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. - Un jugador del Phoenix Rising de la United Soccer League, una de las ligas de fútbol de Estados Unidos, fue suspendido el martes por proferir insultos homófobos en un partido, un incidente que provocó el abandono del equipo rival, liderado por el ex internacional Landon Donovan.



El centrocampista internacional Junior Flemmings recibió seis partidos de sanción por proferir "lenguaje abusivo en forma de insulto homófobo" durante el partido del 30 de septiembre ante el San Diego Loyal, dijo en un comunicado la United Soccer League (USL).

En protesta por los insultos de Flemmings, los jugadores del San Diego Loyal se retiraron del césped con el apoyo de su entrenador, Landon Donovan, ex estrella de la selección estadounidense con la que jugó tres Copas del Mundo.



Tras el incidente, Flemmings, de 24 años, negó las acusaciones de haber insultado a Collin Martin, centrocampista del San Diego que en 2018 hizo público que es gay.



"En ningún momento dije un insulto homofóbico hacia Collin Martin", dijo Flemmings. "No conozco a Collin personalmente, pero respeto a todos mis oponentes por igual, incluido Collin".



La USL basó la sanción a Flemmings en una investigación en la que entrevistó a 11 personas, incluyendo futbolistas, entrenadores y oficiales del partido.



"El Phoenix Rising acepta y apoya los resultados de esta investigación", dijo el mánager del equipo, Bobby Dulle, en un comunicado. "Estas acciones no podrían ser más contrarias a los valores fundamentales de nuestra organización, y pedimos disculpas a todos los afectados".



Dulle señaló que su jugador podría pasar el resto de su contrato, que termina en noviembre, en licencia administrativa.



La retirada del campo del San Diego, que iba 3-1 por delante en el marcador, terminó con sus posibilidades de llegar a los playoffs de la USL.



Donovan, sin embargo, recalcó que sus futbolistas no tuvieron ninguna duda sobre su decisión.



"Nuestros chicos, para su inmenso crédito, dijeron: 'No vamos a tolerar esto", explicó Donovan. "En ese momento tenían muy claro que estaban abandonando todas las esperanzas de llegar a los playoffs, a pesar de que estaban derrotando a uno de los mejores equipos de la liga con facilidad".



"Pero ellos dijeron que eso no importa, que hay cosas más importantes en la vida y que tenemos que defender lo que creemos. Y entonces tomaron la decisión de irse", señaló.

