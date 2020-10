Selección de México quiere resultado diferente ante un equipo grande

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La última vez que México midió fuerzas contra un peso completo del fútbol mundial salió noqueado. Gerardo Martino espera que la historia sea distinta cuando la selección mexicana se enfrente el miércoles a Holanda en Ámsterdam en un partido amistoso.



El 19 de septiembre del año pasado, en San Antonio, Texas, el Tri del técnico argentino sucumbió 4-0 ante una Argentina huérfana de varias de sus figuras, incluyendo a Lionel Messi.

Ahora los mexicanos volverán a jugar en patio neutral. Lo harán ante una Holanda que de acuerdo con su debutante entrenador Frank de Boer tampoco irá con lo mejor de su elenco al acercarse dos partidos oficiales.



El “Tata” Martino dijo que, a pesar del marcador de escándalo ante Argentina, México saldrá a proponer el juego ante los holandeses.



“Vamos a pedir el protagonismo, pero sin cometer esos errores que hicieron que el partido (ante Argentina) terminase como terminase”, dijo Martino en una videoconferencia. “Pero no vamos a renunciar en la búsqueda de es protagonismo mañana, lo buscaremos y vamos a tratar de tener la supremacía y que el juego pase por nosotros. Estamos dispuestos a pasar los momentos de zozobra y de incertidumbre porque es un rival de jerarquía y no podemos pretender que el control del partido esté todo el tiempo en México”.

Martino tenía ganas de enfrentar a Holanda a pesar de que sabía que era probable que no fueran con su mejor cuadro. Los holandeses enfrentan a Bosnia y Herzegovina el próximo domingo y luego chocan con Italia en partidos por la Liga de las Naciones.



“Siguen siendo futbolistas de gran categoría”, dijo Martino.



Ha insistido desde su llegada que el crecimiento del fútbol local se dará sólo cuando los dirigentes se arriesguen a salir de la zona de confort que les ofrece jugar en la CONCACAF o amistosos en canchas de Estados Unidos donde el equipo siempre es cobijado por miles de mexicanos que viven en el norte.



Por eso Martino citó a lo mejor disponible en Europa y en la MLS estadounidense y su baja más notable es la de Hirving Lozano. El extremo del Napoli de Italia no pudo viajar debido a un brote de coronavirus en su plantilla. La otra baja es el volante Carlos Rodríguez (Monterrey) quien dio positivo a COVID-19 y fue descartado de última hora.



Martino está por cumplir dos años al frente de México en diciembre próximo, aunque debido a la pandemia este año pudo trabajar muy poco. La semana pasada dirigió su primer partido del año, un amistoso que ganaron 3-0 ante Guatemala.



El ex entrenador del Barcelona, así como de las selecciones de Argentina y Paraguay, tiene la misión de guiar a México más allá de la ronda de octavos de final que ha sido su techo desde el Mundial de Estados Unidos 1994.



“Tenemos que crecer por nosotros mismos no por lo que digan los demás, si crecemos haremos y lograremos el objetivo que tenemos planeado”, concluyó.

