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Vehículo se incendió y explotó junto al Toro de Wall Street

La gran bola de fuego y una densa nube de humo negro provocó alarma entre transeúntes y el despliegue de equipos de emergencia en la zona.

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 16:05
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