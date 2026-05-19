EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Así luce la colonia Guillén tras remoción de escombros
Así luce la colonia Guillén tras la remoción de escombros, luego de los trabajos realizados para limpiar y despejar la zona afectada.
Marbin López
seguir +
Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 16:42
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Así luce la colonia Guillén tras remoción de escombros
Marbin López
Videos Honduras
Maquinaria avanza en la remoción de escombros en la colonia Guillén, en la capital
Marbin López
Videos Honduras
Tomás Zambrano: Solo quien defiende delincuentes podrá oponerse a que los militares estén en la calle
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Exalcalde Adán Fúnez enfrenta nuevo requerimiento por presunto abuso de autoridad
El Heraldo
Videos Honduras
MP cita a Luis Redondo y exintegrantes de la comisión permanente por presuntas irregularidades
Nayely Santos
Videos Honduras
CN aprueba reformas penales y catalogan a maras y pandillas como grupos terroristas
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Kritza Pérez califica como persecución política citación del MP a exintegrantes de la comisión permanente
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Represa Los Laureles cae al 37% y alertan por posible crisis de agua en la capital
Marbin López
Videos Honduras
Avanzan trabajos del túnel de La Florencia que aliviará tráfico hacia el bulevar Suyapa; se prevé este listo para septiembre
Marbin López
Videos Honduras
Iglesias y Congreso Nacional unirán esfuerzos para fomentar valores en Honduras
David Romero
Videos Honduras
¿Cómo agregar a EL HERALDO como fuente preferida en Google?
Scarleth Rodríguez
Videos Honduras
AMDC y Embajada de Japón remodelan la Plaza Japón en el bulevar Suyapa
Marbin López