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Así luce la colonia Guillén tras remoción de escombros

Así luce la colonia Guillén tras la remoción de escombros, luego de los trabajos realizados para limpiar y despejar la zona afectada.

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 16:42
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