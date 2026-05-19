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Maquinaria avanza en la remoción de escombros en la colonia Guillén, en la capital

Maquinaria pesada continúa avanzando en la remoción de escombros en la colonia Guillén, en la capital, como parte de los trabajos de limpieza en la zona.

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 16:41
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