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Diputado Óscar Márquez exige implementación de Educación Vial en escuelas

Oscar Marquez exigió la implementación de Educación Vial en las escuelas, señalando la importancia de formar a los estudiantes en temas de seguridad vial.

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 15:05
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