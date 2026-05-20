Aston Villa goleó al Friburgo y se corona campeón de la Europa League después de 43 años

Friburgo de Brisgovia, Alemania.- El Aston Villa ha tocado el cielo de Estambul al coronarse campeón de la UEFA Europa League tras imponerse con un contundente 3-0 ante el Friburgo, consolidando una temporada histórica bajo la dirección estratégica de Unai Emery. El conjunto de Birmingham completó un torneo memorable con goles de Youri Tielemans, Emiliano Buendía y Morgan Rogers, quienes sellaron la jerarquía continental en una emotiva final.

Con estas figuras estelares y un sólido Emiliano "Dibu" Martínez bajo los tres palos, el equipo inglés demostró que su ambicioso proyecto deportivo está listo para competir con la élite definitiva del fútbol mundial. Este histórico triunfo rompe una sequía de tres décadas sin títulos oficiales para las vitrinas de la institución. La última vez que el Aston Villa había levantado un trofeo de máxima categoría fue en 1996, cuando conquistaron la Copa de la Liga de Inglaterra (League Cup) tras vencer de forma contundente al Leeds United en Wembley. Desde entonces, el club de las Tierras Medias pasó por años de altibajos e incluso un doloroso descenso, haciendo que esta consagración continental se sienta como una auténtica resurrección deportiva.