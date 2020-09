Messi revela el drama familiar cuando dijo que se iba del Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.-Si para los fanáticos fue todo un drama la posible salida de Messi del FC Barcelona, para la familia del jugador la historia no fue muy diferente.



Según reveló la "Pulga" en una entrevista concedida a Goal.com, su familia protagonizó un "drama bárbaro" cuando él comunicó sus intenciones de abandonar el club culé.

"Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona ni querían cambiar de colegio”, recordó al enfatizar que siempre tuvo muy en cuenta el bienestar de sus seres queridos.



Sobre la reacción de su esposa Antonela y sus hijos Thiago y Mateo contó que: “todo este tiempo ha sido duro. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba”.

Thiago hizo berrinche

El verdadero lío lo tuvo con Thiago, su hijo mayor. "Escuchó algo en la tele y averiguó y preguntó. No quería saber nada de poder irnos, tener que ir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía ‘no nos vayamos’. Fue duro la verdad esos momentos porque era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil llegar a tomar una decisión”, reveló Messi.



Entre risas habló del pequeño Mateo, quien aún no tiene conciencia de lo que está viviendo la familia. “Es pequeño aún y no se da cuenta de lo que significa realmente irte a otro lado y hacer tu vida unos años", finalizó el capitán del Barcelona.

