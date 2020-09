Duras frases de Messi tras seguir en el Barcelona para evitar ir a juicio

BARCELONA, ESPAÑA.-Críticas, dolor y tristeza resumen la entrevista que concedió Lionel Messi a Goal.com al confirmar que seguirá hasta junio de 2021 en Barcelona para cumplir con su contrato.

Messi llegó a Barcelona con 13 años y en los últimos 20 años ha formado una familia. Sus tres hijos nacieron en la ciudad.

A continuación sus mejores frases:

1. “Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona"

2. "Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo"

3. “Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año"

4. "Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí"

VEA: La entrevista íntegra de Messi al confirmar que sigue en el Barcelona



5. "Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario"

6. "Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires"

7. "No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo"

8. "El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra"

9. "No me sentí solo. Solo no. A mi lado han estado los que están siempre. Eso me basta y me fortalece"

10. "Me sentí dolido por cosas que escuché de la gente, del periodismo, de gente poniendo en duda mi barcelonismo y diciendo cosas que creo que no me merecía"

11. "Me dolió cuando se puso en duda mi amor por este club"

ADEMÁS: Messi toma la decisión de seguir en el Barcelona

12. "Por más que me vaya o me quede, mi amor por el Barça no va a cambiar nunca"

13. “Cuando le dije a mi familia que me podía ir fue un drama. Todos se pusieron a llorar”

14. "Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible"

15. "Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba…"

16. "Thiago escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía 'no nos vayamos'"