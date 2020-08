Fallece el ex jugador de NBA Cliff Robinson, figura de los Blazers

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El ex jugador de la NBA Cliff Robinson, ganador del premio al Mejor Sexto Hombre y figura de los Portland Trail Blazers que llegaron a dos finales, falleció a los 53 años, informó este sábado la franquicia.



"La organización Trail Blazers está profundamente entristecida por el fallecimiento del gran Cliff Robinson. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Cliff y a sus seres queridos", dijo el equipo en un comunicado.



"Su personalidad y energía eran inigualables, y sus contribuciones en la cancha eran inconfundibles, ayudando a los Trail Blazers a llegar a los playoffs en cada una de sus ocho temporadas con el equipo", le reconocieron.

Los Blazers no dieron a conocer las causas del fallecimiento de Robinson, quien en 2017 pasó una temporada en rehabilitación por una hemorragia cerebral leve.



El ala-pívot, de 2,08m de altura, jugó un total de 18 temporadas en la NBA, recibió el premio al Mejor Sexto Hombre en 1993 y un año después participó en el Juego de las Estrellas (All-Star).



Junto a Clyde Drexler y Terry Porter, Robinson fue uno de líderes de los Blazers que alcanzaron dos finales de la NBA, ambas perdidas, ante los Detroit Pistons (1989-90) y los Chicago Bulls de Michael Jordan y Scottie Pippen (1991-92).

"Se me rompe el corazón al mirar hacia atrás a este momento", escribió en Twitter Scottie Pippen junto a una fotografía en la que aparece en la cancha con Robinson. "Cliff Robinson era tan importante para sus equipos de Blazers y siempre me gustó competir contra él. Otro hermano que nos dejó mucho antes de su tiempo. Te echaremos de menos, tío Cliffy".



Rick Carlisle, actual técnico de las Dallas Mavericks y entrenador de Robinson en la etapa del ala-pívot en los Detroit Pistons (2001-2003), dijo este sábado que "es uno de los jugadores más subestimados en la historia de la liga (...) Es un día muy triste. Murió demasiado joven".



"Descansa en paz tío Cliff", escribió en Twitter CJ McCollum, una de las estrellas actuales de los Blazers, que se encuentran compitiendo en los playoffs de la NBA en Disney World (Orlando).

