Menotti sobre Messi: Me cuesta creer que tenga una salida tan brusca

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Continúan surgiendo más reacciones en torno a la situación de Lionel Messi en el Barcelona, y ahora fue el turno de una voz autorizada para hablar sobre el club culé y el crack argentino. Se trata de César Luis Menotti, exentrenador del Barça y actual director de Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Menotti, campeón del mundo como entrenador de Argentina en el Mundial del 78, comentó que no se esperaba la decisión tomada por Messi, sobre todo porque le parece un chico “de carácter muy livianito” y que no le conocía reacciones violentas.

LEA TAMBIÉN: Dirigentes del City viajarían a Barcelona para negociar con Messi

“No conozco las causas pero me llamó la poderosamente la atención. Estaba al tanto de que había unos intercambios de relaciones difíciles, pero la verdad me sorprende que esto no se haya resuelto de otra manera”, comentó Menotti.

El veterano exentrenador manifestó que aún no ha hablado con Messi pero está seguro que está decidiendo este tema y que según lo que ha escuchado podría tomar un curso legal, así que subrayó que no va ser tan fácil que se resuelva pronto esta situación.

“Es la primera vez que veo un conflicto de este tipo, sobre todo de un futbolista que le ha dado tanto al Barcelona, más que ningún otro jugador en su historia. Me parece que podría haber sido más cordial el tema”, añadió Menotti.

Además, Menotti reveló que platicó con algunas personas del entorno del Barcelona y manifestaron que la relación con el presidente del club, Josep María Bartomeu, no era buena, por lo que el tema no pasaba solamente por Messi.

Malestar general

Menotti agregó que “La Pulga” llevaba en sus espaldas una representatividad que no tiene ningún jugador del Barça, pero el malestar parece no ser solo de Messi, si no que de todo el plantel en general.

ADEMÁS: Messi no ha comunicado que dejará entrenos del Barcelona

El estratega mencionó que recientemente había hablado con gente de Barcelona y estos le decían que era imposible la salida del argentino y que esta situación se iba arreglar, sin embargo, el exentrenador barcelonista expresó que no mira que esté cerca de arreglarse.

Le gustaría verlo con el Bayern Múnich o bajo las órdenes de Guardiola

A Menotti se le consultó sobre el posible destino de Messi y respondió que le gustaría verlo jugar en el Bayern Múnich o también le gustaría verlo jugar bajo las órdenes de Pep Guardiola de nuevo, pues ellos se conocen bien y han ganado muchas cosas juntos.

“Cualquier equipo con grandes aspiraciones va a encontrar en Messi un futbolista que está en un muy buen momento. Es un chico que nunca tuvo lesiones graves, que siempre se cuidó. Está perfecto”.

Menotti también añadió que le cuesta creer que va a haber una separación así tan brusca y no sabe como continuará esto.

DE INTERÉS: Manchester City, París SG, Inter de Milán... ¿Dónde irá Messi?

La AFA no puede aconsejarle

A Menotti se le consultó si la AFA puede aconsejar a Messi y contestó que lo único que puede hacer el ente rector del fútbol argentino es hablar con él y escucharlo.

El longevo entrenador de 81 años resaltó que Messi tiene muchas cosas que resolver, pues ha vivido casi 20 años en Barcelona y no ha de ser nada fácil dar ese cambio tan drástico y señaló que no lo mira jugando en otro lado.