Cristiano Ronaldo no jugará contra la Roma

ROMA, ITALIA.- Cristiano Ronaldo no jugará el último partido de la Juventus en la Serie A, este sábado contra la Roma, al darle descanso su entrenador Maurizio Sarri de cara al partido de vuelta de octavos de Liga de Campeones contra Lyon el viernes.



El quíntuple ganador del Balón de Oro no figura en la lista de convocados anunciada por el club campeón de Italia este sábado a mediodía.



De esta manera, Ronaldo no podrá acabar la temporada como máximo goleador de la Serie A, un título que de todas maneras tenía muy complicado, ya que el delantero de la Lazio Ciro Immobile cuenta con cuatro goles de ventaja con un solo partido por disputar (35 por 31).



El argentino Paulo Dybala, lesionado y duda para el duelo del Lyon, figura también entre los ausentes.

En el partido de la Juventus contra la Roma no hay nada en juego, ya que los piamonteses tienes asegurado el título y los romanos se han garantizado su clasificación para la fase de grupos de la Europa League.



El próximo viernes, la Juventus tiene que remontar el 1-0 encajado en Lyon en la ida en marzo, antes de la suspensión del torneo europeo por la pandemia del nuevo coronavirus, para meterse en la 'Final 8' de Lisboa.