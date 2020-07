Fuad Abufele: “Es peligroso para el fútbol de Honduras no jugar este año”  

Fuad Abufele dijo que en el Real España no han hecho rebajas de salarios. “Hemos hecho una proyección de pago a diciembre”, contó.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.-Fuad Abufele, presidente del Real España, dijo que “es peligroso para el fútbol de Honduras no tener un campeonato este año; ya tenemos bola de nieve con los bancos. No sé Olimpia, pero Motagua y España no van a poder arrancar en 2021”.

El dirigente explicó que “si no hay campeonato, los patrocinadores se nos van y no van a regresar fácilmente, el dinero de las televisoras -que muchos lo tenemos hipotecado- nos va a ocasionar un desfase. El fútbol de Honduras se tiene que reactivar, siempre y cuando las condiciones lo permitan”.

Fuad abogó porque se inyecte a los equipos tanto con ayuda del Gobierno como con los fondos destinados por la FIFA. “Cuando se den las condiciones, que yo calculo que será a principios de octubre, ya podemos empezar con esto y vamos a requerir tanto el apoyo de la FIFA como del Gobierno”, afirmó.

Tres jugadores desleales

Abufele confesó que el fútbol le genera al Estado unos 500 millones de lempiras al año. También informó que, según sus cálculos, para jugar sin público se ocupa un millón de lempiras por jornada.

El dirigente aurinegro se mostró feliz con el regreso de Mario Martínez; “es un jugador leal; la misma afición lo saca, cuando lo atacaron por los últimos partidos”.

Como contraparte, reveló los jugadores que le causaron dolor por salir del España. “Pedrinho, Carlinho y Luciano Emilio. Los tres porque fueron desleales. Firmaron contratos a espaldas de nosotros seis meses antes de irse”, contó.

Sobre su equipo, dijo que en el Búho no habrá rebajas de salarios y que han llegado a un acuerdo con los jugadores para hacer una proyección de pago de aquí a diciembre.