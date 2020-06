Hawit esperaría vuelo de repatriación para retornar a Honduras

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El exvicepresidente de la FIFA, Alfredo Hawit, que fue puesto en libertad condicional este lunes en Estados Unidos ya puede regresar a Honduras, pero no podrá tener funciones relacionadas al fútbol.



La jueza de Brooklyn Pamela Chen dijo que el exdirectivo "asume la responsabilidad de sus actos, ha cambiado considerablemente y lamenta su conducta", por lo que estará en libertad supervisada por los próximos dos años.



La jueza consideró que Hawit había "aceptado la plena responsabilidad de manera extraordinaria" y ya había sufrido "una forma de castigo" al ser puesto bajo arresto domiciliario en Estados Unidos, lejos de su familia en Honduras, durante más de cuatro años.



Sin embargo, debido a la actual pandemia del coronavirus, el expresidente de la Concacaf no podrá regresar enseguida a Honduras ya que no hay vuelos comerciales.



Uno de los defensores del dirigente de fútbol dijo que el hondureño deberá esperar a un vuelo de repatriación, que es organizado por el gobierno de Honduras, para volver al lado de su familia.

No obstante, aunque el abogado de profesión se encuentre en su país está en la obligación de responder a cualquier solicitud del sistema de justicia de Estados Unidos

Fifagate

El proceso conocido como Fifagate exhibió una trama de sobornos millonarios pagados por sociedades de márketing deportivo a dirigentes a cambio de los derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos continentales, incluidas competencias de la Concacaf.



Hawit fue detenido el 3 de diciembre de 2015 en Zurich (Suiza) cuando llevaba pocos meses como presidente de la Concacaf.



El hondureño, que ya había ocupado el cargo de forma interina en 2012, había sido nombrado tras el arresto de su predecesor, Jeffrey Webb, detenido en Suiza en mayo de 2015 en la primera ola de arrestos en el escándalo de la FIFA.



Hawit, que también era titular de la federación de fútbol de Honduras (Fenafuth), se declaró en un principio inocente de 12 cargos en su contra.



Finalmente, sin embargo, acabó declarándose culpable de cuatro delitos: uno por conspiración de asociación delictiva, dos por conspiración de fraude y uno por conspiración para obstaculizar a la justicia por sobornos recibidos a cambio de otorgar derechos de marketing y difusión de torneos de la Concacaf y partidos clasificatorios para la Copa del Mundo.