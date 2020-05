Selección de Honduras no volverá a jugar lo que resta del 2020 por pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Selección de Honduras en todas sus categorías no volverá a jugar en lo que queda del 2020 debido a la pandemia de Covid-19 que mantiene cerradas las fronteras.



De acuerdo con el gerente de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), Gerardo Ramos, aún están esperado las nuevas fechas de la Concacaf para las competencias pendientes que tiene la Selección.

“Creo que este año no se podrá jugar, ni se sabe hasta cuándo habrá espacio, tenemos que esperar a la Asamblea para conocer las fechas oficiales para partidos de preparación, pero a Estados Unidos no veo ninguna posibilidad en el 2020”, dijo Ramos en SB Deportes TV.



Luego de que la Concacaf suspendiera las actividades de la Sub-20 debido a la incertidumbre que ha generado la pandemia por Covid-19, las actividades se han complicado para la H.



“Nadie se podrá mover mientras un país siga cerrado. Internacionalmente es difícil, hasta que no haya avanzado o se tenga una solución manejable con un poco de tranquilidad no existen posibilidades”, aseveró Ramos.

