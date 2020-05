A Quique Setién le "encantaría" entrenar a Neymar 

MADRID, ESPAÑA.- El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, afirmó en una entrevista a la cadena beIN Sport que le "encantaría" entrenar al brasileño Neymar, cuando desde la pasada temporada se especuló con un eventual retorno del delantero del París Saint Germain.



El Barça intentó recuperar al jugador el año pasado pero no pudo alcanzar un acuerdo con el PSG, que llegó al club francés por una suma récord de 222 millones de euros en 2017.



Un acuerdo sería incluso más difícil este año debido a las implicaciones financieras de la crisis del coronavirus, aunque el Barcelona podría ofrecer jugadores.

"Por supuesto que me encantaría algún día poder algún día entrenar a Neymar, faltaría más, pero como a cualquier otro futbolista, Estamos hablando de un nivel...", afirmó Setién.



"Afortunadamente ya he podido cumplir uno de los sueños de entrenar al mejor jugador del mundo, que es Leo, y ya lo que venga veremos a ver, pero seguro que estaría encantado, cómo no", añadió.



Neymar formó un exitoso ataque con Luis Suárez y Lionel Messi.



Pero el delantero uruguayo de 33 años no ha jugado desde enero, cuando se sometió a una operación quirúrgica en su rodilla derecha.

Recuperación de Suárez

"Totalmente recuperado no está. Está trabajando ya con el grupo, hace prácticamente todo con los compañeros pero se le nota que está falto de condición y de confianza", explicó Setién, en referencia a Suárez.



"Lleva bastante tiempo parado, ha pasado una operación, hemos estado dos meses que prácticamente se ha frenado su progreso pero evidentemente en breve, no sé si serán tres semanas, dos o cuatro, pero seguramente cuando empecemos a jugar lo iremos viendo", añadió.

Para reforzar la delantera del Barcelona también se ha hablado del delantero argentino Lautaro Martínez, del Inter de Milán.



"Todos tenemos claro que hay cuatro o cinco futbolistas que juegan en esa posición que son extraordinarios y que cualquiera de ellos son susceptibles de estar en el Barcelona. En referencia a este jugador, es un jugador que puede estar muy bien en este equipo igual como otros que puedan estar a su nivel", señaló el entrenador español.



Setién también se refirió a una declaraciones de Messi, a finales de febrero, en las que el argentino había asegurado que con el equipo que tenían no les daba para ganar la Champions.



"Es un tema que ha generado cierto debate pero yo creo que en síntesis los dos sabemos lo que queremos decir. La realidad es que los dos estamos convencidos de que queremos ganar la Champions y que podemos", indicó.



"Es verdad que hay que siempre hay que mejorar cosas pero no cabe duda que los dos estamos convencidos que el equipo tiene materia prima suficiente para ganar la Champions", insistió.



El Barcelona, antes de la reanudación de la liga española, la semana del 8 de junio, es líder en la tabla, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid.