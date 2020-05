Eddie Hernández: “Pasamos un momento difícil con mi esposa...”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Dormir dos días en un aeropuerto al estilo Tom Hanks en The Airport. Esperar un vuelo más de cinco días. Dormir en un país extraño. Eddie Hernández tiene una nueva experiencia que contar a sus descendientes pero antes la comparte con Zona, que lo contactó en plena pandemia desde México, en donde espera el avión que lo regrese sano y salvo a su patria catracha...



¿Qué tal, Eddie? Entiendo que hoy anda por México. ¿Cómo ha sido toda esta odisea?

Hola, bien. Pues al principio todo iba normal con el club Al-Tai (de la ciudad de Ha’il) hasta que lastimosamente llegó esta pandemia que nos tiene parados en todo el mundo.

El primer mes no había toque de queda y podíamos salir con mi familia, pero ya después se fueron reportando casos en la ciudad y las cosas se pusieron más estrictas y salir del país se fue tornando más complicado.



¿Por qué, Eddie?

Porque lastimosamente en Arabia no hay embajada hondureña. Hasta que el 8 de mayo se abrió un vuelo comercial rumbo a Nueva York vía Alemania y ahí pudimos salir con mi esposa Lorena Varela, que tiene tres meses de embarazo, y mi hija Soan de dos años y medio.



Un gran alivio, ¿no?

Sí. Pero justo cuando llegamos a Alemania nos dicen que no podemos entrar a EE UU por el tiempo de espera que había en relación al siguiente vuelo, que era dentro de ocho días. Nos dieron la opción de irnos para México y aunque el vuelo salía hasta el día siguiente, claro que aceptamos porque nosotros lo que deseábamos era estar lo más cerca de Honduras. Esa noche dormimos en un hotel que hay dentro del aeropuerto.



¿Y luego?

Cuando llegamos a México el 10 de mayo a las 8:20 de la noche, tuvimos que explicar lo que nos dijeron en Alemania. Entonces mientras analizaban nuestro caso, nos llevaron a un cuarto en donde había unas ocho personas. Luego de una hora, un agente de migración nos dice que nuestra entrada ha sido rechazada por el tema de la pandemia y que debemos quedarnos retenidos en el aeropuerto, sin acceso al teléfono, hasta que encontráramos nuestro próximo vuelo, que salía hasta el 17 de mayo. ¡Imagínate estar encerrados en un aeropuerto tantos días!

¡Uf! ¡Y sin teléfono!

Sí. Pasamos un momento muy difícil con mi esposa, que quizá lo habría visto más normal si hubiera estado solo. Fueron casi dos días incómodos, por más que al final nos metieron en un espacio para familias en donde solo estábamos nosotros. Pero claro, más allá de eso no eran las condiciones para estar con mi bebé y mi esposa.



¿Y qué hizo?

Fíjate que antes de entrar al cuarto logramos hablar con Alejandro, no recuerdo el apellido, un muchacho del Consulado de Honduras en Kuwait que ha estado pendiente de todo nuestro viaje desde Arabia Saudita, para que sirviera de enlace con la gente de la Embajada de Honduras en México y gracias a Dios ellos enviaron una nota a migración exponiendo nuestro caso y logrando que nos dieran la posibilidad de salir del aeropuerto rumbo a un hotel en la madrugada del 11 de mayo.

La Embajada de Honduras en México jugó un papel importante, ¿no es así?

Claro. Aunque hay algo que leí en tu diario y deseo aclarar en esta nota: es cierto que la Embajada de Honduras en México nos dijo que si lográbamos salir, nos iban a conseguir un descuento en un hotel, pero aclaro que todos los gastos están corriendo por mi parte y que en ningún momento ellos me están ayudando con la alimentación ni el hospedaje.



¡Todo lo que ha pasado, Eddie! ¡Y con su familia!

Por supuesto, seguramente yo solo hasta me hubiera quedado en Arabia Saudita porque igualmente quiero aclarar que en ningún momento me expulsaron de aquel país.

Lo que pasó fue que cuando el 11 de abril declaran cancelada la liga, enseguida el rey de Arabia, Salmán bin Abdulaziz, emitió un comunicado en el que dijo que todos los extranjeros debían regresar a sus países, aparte de todo, empezaba el mes del Ramadán (del 23 de abril al 23 de mayo), un mes complicado para uno como foráneo porque no encontrás restaurantes abiertos. Por eso empezamos a buscar la forma de regresar.

¿Qué día fue su último partido en Arabia?

El 8 de marzo. El último día de entrenamiento fue el 12 y por la noche tuvimos una cena en donde ya se empezaba a hablar del parón del fútbol. Mi contrato solo fue por seis meses y disputé ocho partidos de los últimos 10, seis de titular. No pude anotar ningún gol, es una liga muy complicada, muy física aunque eso no es excusa.



¿Y económicamente cómo lo ha tratado el club?

En ese sentido sí hemos tenido algunos problemas, no lo voy a negar. Aunque acá en México no me he quedado sin dinero, gracias a Dios tengo mis ahorros y otro dinero que honró el equipo de meses atrasados, aunque aún queda una deuda.



Cuando hace un recuento de esta situación, ¿qué fue lo más duro, cree usted?

Los meses que he estado en Arabia Saudita: por el idioma y porque el equipo se desentendió totalmente de nosotros cuando dejamos de entrenar. Ellos son muy fríos y hasta los últimos días que pedimos un salvoconducto es que volvimos a tener comunicación con la directiva. Pero de parte de ellos ni un “¡Hola, cómo están!”. Y no solo conmigo, sino también con un brasileño y un camerunés que éramos los extranjeros del equipo Al-Tai.

¿A dónde apunta su futuro después de todo esto?

En Olimpia dejé las puertas abiertas y hasta me tomé el atrevimiento de decirle a don Osman Madrid que si regresaba al país, esperaba tener la oportunidad de nueva cuenta.

También estoy claro que estos viajes largos desgastan y si saliera una oferta en México o Estados Unidos, tomaría el riesgo... pero si no hay nada concreto la idea es regresar a Olimpia, siempre y cuando el profe Pedro Troglio quiera.