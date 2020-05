Real Madrid ofrecería 80 millones de euros por Paul Pogba

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid ofrecería 80 millones de euros por el jugador francés del Manchester United, Paul Labile Pogba.



La cifra, inferior a los 100 millones que solicitan Los diablos Rojos, equipo con el que el jugador tiene contrato hasta el 2021, ya había sido analizada por los merengues.

ADEMÁS: Neymar rechaza 100 millones de euros por su sueño de volver a Barcelona



El equipo inglés sabe que no podrá detener al futbolista, por lo que su jugada es traer buenas ganancias a sus cuentas.



El centrocampista no solo en pretendido por el equipo español, también se han unido a la puja el Inter de Milán, quien alista una oferta, debido a que Antonio Conte, que ya lo tuvo en la Juventus, quiere tenerlo de nuevo a sus órdenes ahora en el Inter.



El problema para estos equipos sería que el técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, no quiere desprenderse del jugador.

DE INTERÉS: Erling Haaland: Messi ganará el Balón de Oro en 2025