Fifagate: jueza rechaza liberación bajo fianza de exjefe de la Conmebol

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS- Una jueza de Nueva York rechazó este martes la salida de prisión bajo fianza que solicitó el exjefe del fútbol de Sudamérica, el paraguayo Juan Ángel Napout, mientras se decide sobre la apelación a su condena de nueve años de cárcel.



Napout, de 61 años, había solicitado permanecer en arresto domiciliario durante este proceso de apelación argumentando los posibles riesgos para su salud que le supone permanecer en una prisión de Miami durante la actual pandemia de Covid-19.



"El Tribunal no considera que las circunstancias particulares del demandado, en relación con la pandemia de Covid-19, justifiquen su liberación en espera de la apelación o disminuyan el riesgo de fuga que plantea", dijo la jueza federal de Brooklyn Pamela Chen.



El pasado 10 de abril, Chen ya había rechazado la liberación del expresidente de la Conmebol que sus abogados habían solicitado por razones humanitarias a raíz de la pandemia, pero se había comprometido a estudiar un eventual arresto domiciliario bajo fianza, finalmente denegado este martes.



"Por las razones discutidas en la audiencia (10 de abril), la Corte considera que el acusado no ha demostrado con 'evidencias claras y convincentes' que 'no es probable que huya", señaló la jueza.



"El Tribunal considera que el incentivo del demandado para huir es mayor ahora que cuando fue inicialmente detenido, dado que el demandado ha estado en prisión durante aproximadamente 28 meses y se enfrenta a la perspectiva de tener que volver a la cárcel durante cinco años más si su apelación no prospera", argumentó Chen, que está a cargo del inmenso caso de corrupción en la FIFA develado en 2015 por el gobierno estadounidense.



El tribunal recalcó que no se ha reportado ningún caso de contagio en la prisión donde permanece Napout y considera que el acusado solo tiene un "riesgo ligeramente mayor" respecto al virus comparado con los reclusos más jóvenes.



Arrestado en Suiza en diciembre de 2015, Napout se declaró inocente ante la corte neoyorquina de aceptar millonarios sobornos de empresas deportivas a cambio de contratos, pero un jurado popular lo halló culpable dos años después. Fue sentenciado a nueve años de cárcel en agosto de 2018.



El 30 de marzo, a raíz de la pandemia, la jueza Chen acordó liberar por razones humanitarias al exjefe del fútbol brasileño Jose María Marin, de 87 años, juzgado en el mismo proceso que Napout. La decisión ahorró ocho meses de cárcel a Marin, condenado a cuatro años de prisión.