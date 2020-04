Thomas Müller seguirá en Bayern Múnich hasta 2023

MÚNICH, ALEMANIA.- Thomas Müller prorrogó por dos años su contrato con el Bayern Múnich, anunció el martes el vigente campeón del fútbol alemán.



El contrato del volante ofensivo de 30 años expiraba al final de la próxima temporada, pero ahora queda atado con el club bávaro hasta 2023.



Müller lleva 20 años en el Bayern, con un palmarés que incluyen ocho títulos de la Bundesliga y la conquista de la Liga de Campeones en 2013. Recién en noviembre dispute su partido número 500 con el equipo.

“Llevo en el Bayern dos tercios de mi vida. Por ello no se puede decir que yo acompaño al club o ellos a mí. Luchamos el uno por el otro”, dijo Müller en un comunicado. “Este club no es otro patrón cualquiera para mí, es mi pasión. Estoy muy contento de poder estar dos años más aquí y lo daré todo, tanto en la cancha como fuera de ella”.



El anuncio se da cuatro días después que el entrenador Hansi Flick firmó una extensión hasta 2023. Flick tomó las riendas como interino en noviembre tras el despido de Niko Kovac por malos resultados.



Müller ha disputado cada partido liguero del Bayern esta temporada, pero no ha sido tomado en cuenta para la selección de Alemania desde que el técnico Joachim Löw declaró en marzo de 2019 que el jugador ya no entraba en sus planes.



Pronto podría confirmarse otro cambio en el Bayern. Flick mencionó que ha conversado con Miroslav Klose para que sea uno de sus asistentes.



Klose, goleador histórico de los mundiales con 16 conquistas, dirige el equipo Sub17 del Bayern.



“Creo que sería una pieza valiosa para nuestro cuerpo técnico”, dijo Flick. Sin embargo, Flick añadió que aún debe entrevistar a otros posibles candidatos.

