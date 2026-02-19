Nuevas noticias surgen sobre salud de Christian Martinoli tras ausencia por enfermedad

Christian Martinoli ha causado asombro al no estar en varias transmisiones deportivas en el fútbol mexicano debido a que sufre una enfermedad y esto es lo último que se ha conocido sobre su salud
Christian Martinoli sorprendió a todos al ausentarse de varios partidos narrando para TV Azteca
Se conoció que Martinoli sufre un enfermedad y es la razón por la que no había podido estar narrando a su fiel estilo en el fútbol mexicano
El mismo medio mexicano es quien se ha encargado de dar detalles sobre el futuro del comunicador tras varios días ausente
Dos semanas ha estado ausente Christian Martinoli en las transmisiones de TV Azteca, pero ahora se ha conocido que regresará al micrófono
Christian Martinoli estará para el partido del Necaxa contra el Toluca programado para este sábado, donde estaría comentando
"Tras dos semanas de estar ausente en las narraciones del Clausura 2026, Christian Martinoli regresa para llevarte todas las emociones", anunció TV Azteca.
Eso sí, el medio mexicano no informa nada sobre la enfermedad que sufre Martinoli, solo dijo del regreso a narrar los partidos de la Liga MX
El comunicado no detalla nada sobre el problema de salud que tuvo ausente a Christian Martinoli de las transmisiones.
Christian Martinoli es un referente es los medios deportivos del fútbol mexicano por su peculiar forma de narrar.
El regreso de Martinoli es un hecho, este sábado estará en la transmisión del partido de Necaxa contra Toluca.
Pero hasta el momento el medio de comunicación ni el mismo comentarista se ha referido a cual es el problema que tiene para que lo alejara del trabajo.