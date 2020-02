Capitán del Liverpool Jordan Henderson es baja para tres semanas

LONDRES, INGLATERRA.- El capitán del Liverpool, Jordan Henderson, lesionado en los isquiotibiales contra el Atlético de Madrid el martes en Liga de Campeones, causará baja para tres semanas, indicaron los 'Reds' este viernes.



El centrocampista sufrió su problema muscular en la parte final del duelo de octavos en el Wanda Metropolitano, perdido por el virtual campeón de la Premier League, con 22 puntos más que su primer perseguidor a falta de 12 fechas para el final del campeonato.



"No es tan grave, pero no estará disponible, creo, sobre tres semanas, lo que no es ideal. Pero desde nuestro punto de vista podría haber sido peor", añadió en una conferencia de prensa previa al partido del lunes ante el West Ham por la 27ª fecha de la Premier.

Trabajador en la sombra, Henderson (29 años) es primordial en el equilibrio en los 'Reds' y es favorito en las casas de apuestas para recibir el galardón de mejor jugador de la temporada en Inglaterra.



En su ausencia, Klopp puede apoyarse en Alex Oxlade-Chamberlain o en Naby Keita.



Henderson se perdería partidos asequibles en liga; West Ham (18), Watford (19) y Bournemouth (16).



El partido más delicado en ese periodo será el duelo de octavos de la Copa inglesa, el 3 marzo ante el Chelsea, una semana antes del duelo ante el Atlético de Madrid, para el que podría estar recuperado.