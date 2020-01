Real Madrid confirma el fichaje del brasileño Reinier

MADRID, ESPAÑA.- A través de un escueto comunicado, el Real Madrid hizo oficial este lunes el fichaje del brasileño Reinier.



Según explicó el equipo español en el corto escrito publicado en su página oficial, el futbolista de 18 años de edad llega al club dirigido por Zinedine Zidane, proveniente del Flamengo.



El centrocampista estará ligado al club hasta 2026.

"El Real Madrid C. F. y el Clube de Regatas do Flamengo han acordado el traspaso de Reinier, que queda vinculado al club hasta junio de 2026", dice la primera parte del comunicado.



"El jugador se incorporará al Real Madrid Castilla cuando finalice su participación en el Torneo Preolímpico Sub-23 con la selección de Brasil", finaliza el escrito.