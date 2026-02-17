  1. Inicio
¿Será visible en Honduras el eclipse solar del 17 de febrero?

Este 17 de febrero se podrá observar un “anillo de fuego” en el cielo, y surge la expectativa sobre si el fenómeno será visible desde Honduras.

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 13:02
El Heraldo Videos