José Cañete, jugador del Olimpia: “En Paraguay jugaba a 40 grados"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Olimpia afinó detalles este viernes previo al juego por la jornada dos contra el Real España en el estadio Olímpico mañana a las 7:00 PM.

El nuevo central paraguayo, José Cañete atendió a los medios previo al juego y cuenta como han sido sus primeros días en Honduras.



“Muy bien la verdad me siento muy a gusto con el equipo, me han tratado de lo mejor en estos días”, comenzó diciendo Cañete.



El sudamericano fue sincero al decir que no viene al cien en la parte física pero se está poniendo a tono con el club. “Me falta un poco, tengo que hacer un reacondicionamiento para estar al cien yo espero estar listo la próxima semana”, dijo.

Para Cañete los objetivos en el Olimpia son claros, ganar el título de Liga.



“Seguir con el mismo objetivo de salir campeón de poder ganar la 32 con el club y esa es la idea del grupo y en lo personal tratar de jugar lo mayor posible con el club”, añadió.



El futbolista del Olimpia dijo que su familia se mostró contento por venir al Olimpia. “Así como me dijeron mis familiares, te encanta el Club Olimpia”.



“Como lo dije en un principio los compañeros me han recibido muy bien y yo creo que el profe Troglio tiene su idea de juego y trataremos de aprenderle lo más que se pueda”, sentenció.



Sus habilidades como defensor



“Yo vine a sumar aquí, no vine a restar y cuando el entrenador decida que juegue lo haré". Al jugador le consultaron si era un defensor rápido. “Si me considero que soy rápido y suelo marca a veces”, mencionó.

Sobre el clima y las adaptación en el país.



“Muchos me han preguntado solo el clima pero yo ya estoy acostumbrado a altas temperaturas allá en Paraguay jugaba a 40 grados, así que toca estar preparados”, añadió.



Cañete, de 23 años de edad, cree que salir a temprana edad de su país a jugar es bueno para su carrera como jugador. “Salir a temprana edad de tu país yo creo que es bueno, y espero dar lo mejor en la cancha”, cerró.