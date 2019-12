El Inter resiste la presión de la Juventus y termina el año líder

ROMA, ITALIA.- El Inter de Milán ganó 4-0 al Génova y recuperó este sábado el liderato en la Serie A italiana, que el miércoles había cedido provisionalmente a la Juventus, con lo que finalizará el año 2019 en cabeza de la clasificación.



Tras esta decimoséptima jornada, Inter y Juventus continuarán por lo tanto igualados a puntos, ahora a 42, pero con los milaneses con una mejor diferencia de goles (+22 contra +14).



La Juventus, que el domingo jugará contra el Lazio la Supercopa de Italia en Arabia Saudí, había adelantado al miércoles su partido de esta jornada, en el que superó 2-1 a la Sampdoria.

En el partido del Inter, el belga Romelu Lukaku abrió y cerró la victoria de su equipo con tantos en los minutos 31 y 71. Los otros dos goles del conjunto lombardo fueron conseguidos por Roberto Gagliardini (32) y Sebastiano Esposito (64 de penal).



Lukaku fue el protagonista del partido, primero con su gol de cabeza y luego con un potente disparo por la escuadra. En ambos casos tras sendas asistencias de Antonio Candreva.



El jugador belga cedió luego el lanzamiento de penal para que Esposito consiguiera su gol.

Goleador precoz

Fue el primer tanto de Esposito en la Serie A, con apenas 17 años y 172 días, lo que le convirtió en el segundo jugador más joven del Inter en marcar un gol en el campeonato, únicamente superado por Mario Corso, que anotó con 17 años y 97 días en 1958.



"Simplemente vi a mi madre en la grada, le dedico este gol", explicó Esposito a Sky Sport Italia sobre sus primeras sensaciones tras marcar.



"No dormí en toda la noche. Me pasé pensando en cómo sería", admitió el joven futbolista, que el viernes había sabido que iba a ser titular.



Con este triunfo, el equipo de Antonio Conte rompió una mala racha de tres partidos seguidos sin ganar. Dos de ellos con empates (Roma, Fiorentina) en la Serie A y uno que se saldó con derrota, por 2 a 1 con el Barcelona en la Liga de Campeones, donde quedó eliminado en la fase de grupos, en la que ha sido la mayor decepción del equipo en lo que va de temporada.



Por su parte, el Génova queda hundido en los puestos de descenso, donde es penúltimo (19º). Puede incluso terminar como colista el día, si la SPAL de Ferrara, que tiene dos puntos menos, gana en el último partido del sábado en el terreno del Torino (9º).



En el primer encuentro del sábado, el Cagliari (5º) falló en su intento de no descolgarse de los puestos de Liga de Campeones.



El equipo sardo cayó 2-1 en el campo del Udinese (14º) y queda ahora a seis puntos de la cuarta plaza, que ocupa la Roma, que el viernes había goleado 4-1 en el terreno de la Fiorentina (15ª).



El argentino Rodrigo De Paul (minuto 39) y el marfileño Seko Fofana (85) permitieron al Udinese alejarse de la zona de descenso. Para el Cagliari había igualado provisionalmente el brasileño Joao Pedro (84), pero el tanto justo a continuación de Fofana le hizo irse de vacío de Udine.

