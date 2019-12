Diego Vazquez llama "vendido" a Salomón Názar

COMAYAGUA, HONDURAS.- Una vez pitado el final del encuentro Motagua-Lobos UPNFM en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, el técnico Diego Vazquez fue a decirle "vendido" al estratega Salomón Názar.



"Son unos cagones, vendidos, cagones de mierda, cagón, te vendiste al Olimpia, cagón de mierda", le decía Vazquez a Názar.



Vazquez consideró que el conjunto universitario dilató el partido perdiendo tiempo, situación que afectó a los Azules que buscaban aumentar la cuota goleadora para obligar a Olimpia a jugar una final de ida y vuelta para definir al campeón hondureño.

Pese a que los motagüenses vencieron 3 a 0, no les bastó para frenar a Olimpia que tras ganar 4 a 0 a Marathón se proclamó campeonísimo de Honduras y alzó la copa 31 de su historia.



El elenco olimpista acabó este domingo 8 de diciembre de 2019 una sequía de más de tres años y medio de no sumar un título a sus vitrinas.