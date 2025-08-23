  1. Inicio
Oficial: Supremo confirma sede y fecha para el próximo partido de los tiktokers hondureños

Fecha, rival y sede confirmada para el próximo partido de la selección de tiktokers de Honduras

  • 23 de agosto de 2025 a las 20:08
Supremo confirmó en las últimas horas todos los detalles del próximo partido de la selección de tiktokers de Honduras. Aquí te contamos todos los detalles.

 Fotos: Yoseph Amaya, Neptalí Romero y Héctor Edú.
La noche del pasado viernes fue testigo de un vibrante enfrentamiento entre la Selección Nacional de tiktokers de Honduras y su similar de El Salvador.
Un encuentro histórico que logró reunir a miles de hondureños en el Estadio Francisco Morazán, creando una atmósfera inolvidable.
Pocas veces un partido amistoso logra congregar a tanta afición en un estadio, sumado a los casi 500 mil espectadores que siguieron la transmisión en YouTube.
Aunque el choque era amistoso, ambas selecciones saltaron al campo con garra y hambre de victoria, entregando un espectáculo que superó expectativas.
Emoción, controversia y mucho entretenimiento se vivieron en el Morazán, donde los tiktokers se robaron el show dentro y fuera de la cancha.
El partido estuvo lleno de momentos tensos, discusiones y hasta la amenaza de un retiro por parte del equipo salvadoreño.
Al finalizar el encuentro, Supremo, principal organizador del evento, adelantó quiénes serán los próximos rivales de los tiktokers catrachos.
Pero hoy se confirmó que Selección de Tiktokers de Honduras se enfrentará oficialmente a Brasil, en un duelo que promete muchas emociones.
Así se presentó oficialmente el juego entre creadores de contenido de Brasil y Honduras. Será en Sao Paulo, Brasil el próximo 7 de septiembre.

Además, Supremo confirmó que ya están en conversaciones para jugar contra Guatemala y Nicaragua.
Aunque aún no se han confirmado las fechas, todo indica que esos serán los siguientes desafíos para la “H tiktokera”.
El equipo hondureño también aumentará sus entrenamientos para llegar en óptimas condiciones a los próximos compromisos, declaró.
Por su parte, El Salvador ya tiene pactado un duelo ante Nicaragua, lo que hace aún más probable un cruce futuro entre Honduras y esa selección.
El Estadio Francisco Morazán vivió una auténtica fiesta, pocas veces vista para un encuentro de esta naturaleza.
La afición catracha volvió a demostrar que el fútbol es una pasión que une a todo un país, sin importar el tipo de torneo o rival.
