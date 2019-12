Názar a Diego: "No vale la pena meterse con un vago"

COMAYAGUA, HONDURAS.- Para Salomón Názar, técnico de los Lobos de la UPNFM, no vale la pena responder a los insultos de Diego Vazquez, quien lo llamó "vendido" luego de culminar el partido entre Naranjas y motagüenses.



"No vale la pena meterse con un vago, no creo que eso corresponda, yo tengo formación y represento a una institución educativa y no me puedo poner en ese plan", consideró "El Turco".



"Olimpia le mete cuatro goles a Marathón. Hoy la intención nuestra era ganar, tuvimos opciones. Fuimos con equipo que no era titular, sin embargo, nosotros tenemos derecho a ganar y jugar nuestro partido. Es una pena ese comportamiento porque no se vale, no se vale", añadió.

En ese sentido, Názar argumentó que "tuvimos opciones de gol, pero ellos no fueron capaces de anotarnos más goles. No me imagino que esto venga de un equipo grande de Motagua, no es el comportamiento adecuado, hay que aprender a perder".



Además, recordó cuando denunció en conferencia que no le hayan permitido utilizar a John Paul Suazo ni a José Mario Pinto en el juego ante Olimpia.



"Podemos tener un equipo de bajo presupuesto, pero somos gente honesta. Yo denuncié lo que ocurrió con Pinto y con Suazo, nos ocurrió con la expulsión Franco, se nos lesiono Kilmar Peña y así le hicimos "gancho", no se vale que hablen así solo porque no cumplen sus metas, nosotros lo intentamos, pero somos un equipo de bajos recursos y dimos la pelea", concluyó.