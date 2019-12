John Paul Suazo y José Mario Pinto no viajaron a Comayagua con la Upnfm

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La decisión de dejar fuera a John Paul Suazo y José Mario Pinto de los últimos dos juegos ha repercutido en la Upnfm y es que ambos no se encuentran en Comayagua con Lobos.



Názar tomó la determinación de no tomarlos en cuenta ante Motagua y ni siquiera hicieron el viaje a la antigua capital de Honduras para acompañar a sus compañeros.



Es casi un hecho que ambas piezas ya no estarán en Lobos la siguiente campaña ante el episodio que los dejó fuera del encuentro ante Olimpia.



José Mario Pinto fue captado este domingo en el coloso capitalino, recinto que alberga a partir de las 4:00 de la tarde el juego entre Melenudos y Monstruos.

Los dos jugadores se quedaron afuera de la plantilla de Lobos debido a la cláusula del miedo que establece que el equipo de préstamo no podrá utilizarlos cuando se enfrenten al dueño de la ficha.