Motagua derrota a Real España en la ida de semifinales con golazo de Carlos Mejía

Diego Vazquez apostó por una doble armadura en el mediocampo con Marcelo Santos y Jonathan Núñez , mientras que Jeaustin Campos optó por dejar en el banco a Roberto Osorto y priorizar el juego exterior con Dixon Ramírez y Darixon Vuelto . Los hilos se iban movimiento, mientras Rodrigo Auzmendi y EverAlvarado protagonizaban un particular pulso de rocosos.

Esa obra de arte sería la única detonación de la noche en la capital. Brayan Moya asustó dos veces a Marlon Licona y Buba frenó los avisos de Zapatilla y Droopy Gómez , pero las redes ya no se moverían.

(1) MOTAGUA - Marlon Licona; Cristopher Meléndez, Sebastian Cardozo, Luis Vega (Giancarlo Sacaza, 53'), Riky Zapata, Marcelo Santos; Jonathan Núñez (Dennis Meléndez, 70'), Rodrigo Gómez, Jorge Serrano (Yeison Mejía, 70'), Carlos Mejía (Carlos Argueta, 79'); Rodrigo Auzmendi.

DT: Diego Vazquez (ARG)Goles: Carlos Mejía 30'.Tarjetas amarillas: Christopher Meléndez, Rodrigo Auzmendi.Tarjetas rojas: No hubo.

(0) REAL ESPAÑA - Luis Lopez; Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio, Ever Alvarado (Roberto Osorto, 64'), Carlos Mejía; Jack Jean-Baptiste, Jhow Benavídez, Dixon Ramírez (Yeison Moreno, 63' / Anfronit Tatum, 90+1'); Darixon Vuelto (Darlin Mencía, 77') y Brayan Moya (César Romero, 77').

DT: Jeaustin Campos (CRC)Goles: No hubo.Tarjetas amarillas: Ever Alvarado, Daniel Aparicio 2, Devron García.Tarjetas rojas: Daniel Aparicio 86', Hugo Viegas 89' (AT).

DT: Diego Vazquez (ARG)

Goles: Carlos Mejía 30'.

Tarjetas amarillas: Christopher Meléndez, Rodrigo Auzmendi.

Tarjetas rojas: No hubo.

(0) REAL ESPAÑA - Luis Lopez; Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio, Ever Alvarado (Roberto Osorto, 64'), Carlos Mejía; Jack Jean-Baptiste, Jhow Benavídez, Dixon Ramírez (Yeison Moreno, 63' / Anfronit Tatum, 90+1'); Darixon Vuelto (Darlin Mencía, 77') y Brayan Moya (César Romero, 77').

DT: Jeaustin Campos (CRC)

Goles: No hubo.Tarjetas amarillas: Ever Alvarado, Daniel Aparicio 2, Devron García.

Tarjetas rojas: Daniel Aparicio 86', Hugo Viegas 89' (AT).