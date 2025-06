Pedro Troglio revela lo que pagaron por Auzmendi y los hondureños que ha querido llevar

Tegucigalpa, Honduras.- Pedro Troglio, actual técnico del Banfield de Argentina y exDT de Olimpia, charló con EL HERALDO y se refirió a temas como el fichaje de Rodrigo Auzmendi y el porqué no se ha llevado jugadores hondureños a la liga argentina. Troglio también hizo confesiones sobre lo sucedido en Surinam cuando Olimpia fue eliminado de la Liga Concacaf y respondió a Danilo Turcios, extécnico de reservas de Olimpia, que dijo que Troglio no prestaba atención a las inferiores del conjunto merengue.

A continuación la entrevista con Pedro Troglio desde Argentina. ¿Cómo está, profe? Bien. De pretemporada en el predio de Banfield, así que bueno, entrenando y aprovechando estos minutos para hablar ahí con un lugar que me marcó bastante, ¿no? Seis años viviendo en un país que aprendí a quererlo mucho, bueno, a Olimpia y a todo lo que es Honduras en general. Profe, están en pretemporada con Banfield y terminó el certamen con bastantes sorpresas por ese título del Platense. ¿Cómo están trabajando, cuándo inicia el torneo en Argentina y cuáles son los objetivos que tiene con este equipo? Bueno, a mí me contrataron con el equipo en descenso directo y me tocó dirigir el último partido y ganar. Tuvimos la suerte de ganar y salir de esa situación, pero no es que estamos cómodos, ¿no? Claramente que cada partido, viste; va a ser entrar, salir, entrar, salir y va a ser una pelea muy grande. El objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posible. Es un club muy lindo, con un plantel muy joven, pero de muy buenos jugadores y la idea es poder sumar; salir de este agobio, para en enero estar mucho más tranquilo y ya poder jugar de otra manera. Igual ahora estamos de pretemporada, el 26 jugamos Copa Argentina y el 13 de julio arranca el campeonato contra Defensa y Justicia de local. Arranca el segundo campeonato del año y ahí es donde tenemos que tratar de sumar una cantidad de puntos para estar tranquilos. ¿Cuál es el objetivo con este equipo? ¿Qué le han pedido? ¿Salvarse del descenso? ¿Pelear Copa Argentina? ¿Incluso pelear el título o meterse a torneos internacionales? A ver, cuando uno está tan incómodo en la tabla, lo primero que uno busca, cuando yo llegué, es que el club estaba abajo de todo, entonces te pedían salir de esa situación. Es claro que después, en el tiempo, cuanto más puntos hagas, más posibilidad tenés. Hoy hasta el octavo lugar tenés posibilidad de meterte a jugar los play-offs; es decir, como le pasó a Platense que terminó séptimo en la tabla y se dio campeón. El fútbol tiene estas cosas. Es claro que a futuro lo que se busca es ir mejorando y poder volver a llegar a una copa internacional.

¿Su paso por Instituto, que fue efímero, cómo lo cataloga? No, lo considero como bueno. Estábamos octavos. De hecho con Instituto ganamos cinco (juegos), empatamos dos y perdimos siete. Es decir, para un equipo de la situación de Instituto no era malo. Pero bueno, a veces hay otras situaciones que tienen que ver con alguna discusión o algo que lleva a que uno se tenga que alejar. Digamos que no fue bueno, fue discreto. No decimos ni bueno ni malo, discreto. Podría haber sido mejor, podría haber sido peor, pero podríamos haber seguido sin problemas. Pero bueno, a veces hay incomodidades y uno prefiere cambiar y tuve la suerte que en 20 días conseguí club de vuelta. Eso, al menos para mí, que me gusta estar en el día a día siempre me viene muy bien. ¿Se sigue cotizando usted en Argentina, profe? A ver, a mí generalmente siempre me han tocado paradas difíciles. Nunca me ha tocado... Fíjate que yo fui a Olimpia y no era una parada fácil, si bien era Olimpia. Hacía siete u ocho torneos que no salía campeón. No era una parada fácil, pero bueno, dirigiendo un club grande, con jugadores grandes, siempre tenés posibilidades de ganar. Acá en Argentina siempre me tocó pelear con situaciones muy duras y bueno, a veces te sale bien y a veces te sale mal. Dirigí once equipos, ocho en Argentina. En San Lorenzo me fue muy mal. Es decir, vos sabés cómo es esto, pero yo ya estoy catalogado acá en Argentina como que voy a esos lugares que son complicados y bueno, lo acepto y me gusta. ¿Qué tan difícil es para usted y un técnico de equipos de media tabla, si se puede decir, dar ese paso a equipos ya grandes? Boca, River, Estudiantes, todos esos equipos... Y estamos como 80 millones de dólares de abajo por mercado, más o menos. Claro, vos calculás que River gastó 80 millones de dólares para armar el equipo este año y no salió campeón. Y acá estamos hablando de los equipos de esta mitad de tabla. Bueno, hoy Banfield no está en la condición económica de otros años. Es difícil, pero igual el fútbol argentino o el futbolista argentino algo tiene estas situaciones que vos ves a un Platense saliendo campeón del fútbol argentino, eliminando a Racing o San Lorenzo en sus canchas y ganándole a cuatro grandes para ser campeón. Me parece que hay mucho de la filosofía argentina de creer que se puede y de hecho, bueno, todo esto también nos da confianza a todos los que estamos en la misma situación.

Este certamen o este formato del fútbol argentino tras cambiarlo da más posibilidades a los equipos de media tabla y pequeños... Sí, a ver, hoy porque Platense salió campeón, ahora si vos mirás y Platense tuvo que ir a jugar siempre de visitante a la cancha de River, a la cancha de Racing, a la cancha de San Lorenzo. Si vos lo pensás en la previa, ya lo daban por muerto con Racing, lo daban por muerto con River, con 80 mil personas. Después el fútbol tiene de todo, imponderables, pero el formato es bueno para mantenerte vivo hasta el final del torneo, que es un poco lo que pasa en Honduras. Lógicamente en Honduras dicen ‘uhhhhh’... Clasifican seis de diez y después capaz que sale campeón el sexto. Bueno, pero hasta el último partido, el décimo, el noveno o el octavo tienen la esperanza de meterse entre los seis. También, sino, sería muy fácil. No, vamos solamente cuatro y son los mismos cuatro de siempre; Olimpia, Motagua y me parece que será un fundamento para que todos los equipos estén vivos. ¿A Banfield cómo lo podríamos catalogar económicamente? Bueno, hoy está difícil, hoy está muy complicado. Hoy ha habido un cambio de gobierno acá. Ha quedado un equipo, un club con mucha deuda, entonces nosotros estamos en un mercado muy difícil de contrataciones donde no podemos y no se puede gastar. Es decir, está complejo, hay que apoyarse mucho en los jóvenes que hay, pero siempre fue un club de mitad de tabla. Siempre fue un club modelo, siempre fue un club que todo el mundo quería venir y si vos ves notas mías viejas, cuando yo dirigía en Argentina, me preguntaban cuatro o cinco plazas que me gustaría dirigir y Banfield era un equipo que yo lo veía como un club ordenado. Pero bueno, ahora está un poquito con dificultades, de a poquito intentando salir, así que bueno, con necesidad de vender algún jugador, que de hecho hay un par con posibilidades de venta.

Profe, usted volvió a estar dentro de la palestra pública aquí en Honduras por la reciente contratación de Auzmendi y usted ya me lo decía y se viralizó la entrevista aquí en Honduras sobre el porqué llega Auzmendi y hasta aquí salió una cifra de lo que pagó Banfield, de la cláusula, que es bastante baja... 25 mil dólares (pagó Banfield por Auzmendi) y hay una cosa que es clara. Cuando vos llevás a un extranjero a otro país, como el caso de Rodrigo a Motagua, la cláusula esa la pide el representante del jugador. Ponen una cláusula baja para poder salir si le aparece algo en su país y el club tiene la posibilidad de decir que sí o decir que no. Pero como el jugador le sirve, bueno, listo, accede a esa baja rescisión. En cambio, si el jugador pertenece al club, la rescisión la pone el club, no el jugador. Entonces no es lo mismo un hondureño que sale de Olimpia con un (Edwin) Rodríguez que es la figura del campeonato y que salga por 20 mil dólares... Lo matan a Rafa (Villeda). Entonces es lógico que hubiese un jugador que cuesta 800, 900 o un millón de dólares y vos no querés comprar o un préstamo de 300 o 400 mil dólares es distinto. Es como si fuera, qué sé yo, si le queríamos sacar a Motagua, no sé, decirle a alguien que le queramos sacar hoy a Motagua: no sé, a Martín Vázquez, ponele al hijo de Diego o a Luis Vega aunque él ya tiene una rescisión, pero un jugador surgido de Motagua que la está rompiendo, es muy difícil sacarlo por 20 mil dólares y además, Auzmendi era argentino, no era extranjero porque ese es otro tema de los cupos, que acá nosotros no tenemos cupos. Yo siempre quise traerme jugadores. Yo para San Lorenzo pensé en (José Mario) Pinto, Edwin siempre está en el radar, Jorge (Álvarez), (Carlos) Pineda o (Edrick) Menjívar. Bueno, (Jorge) Benguché en su momento o (Yustin) Arboleda o el mismo (Andy) Najar. Con Najar hablé también para traerlo a Instituto, pero también los números y se fue a jugar afuera. No es fácil y después también está lo otro que yo llego a un club y tengo que afianzarme en un club para decir que yo traigo a un hondureño. Porque yo sé que al hondureño hay que traerlo y hay que darle seis meses y hay que apoyarlo. Hay que darle seis meses para que se vaya adaptando al jugador.

Usted me decía que ha tratado de llevar jugadores hondureños a San Lorenzo. Trató de llevar a algún Rodríguez, a José Mario Pinto, me dice... Sí, sí. En su momento la idea era llevarlos, pero ¿qué pasa? También en San Lorenzo fue muy corta la estadía. En San Lorenzo fue dos, tres meses y uno siempre quiere hacer pie en un lugar para que confíen en vos, para después si vos podés con una carta de presentación importante traer un jugador de Honduras para que venga y que esté tranquilo. Hay muy buen material en Honduras, pero el hondureño es muy arraigado a su tierra, ¿viste? Extraña mucho su tierra. El hondureño le cuesta más, entonces hay que traerlo, hay que darle confianza y hay que ayudarlo y para eso uno tiene que tener mucho más peso en un club. Por eso yo nunca reniego de que el día de mañana pueda haber una posibilidad para alguno de los muchachos. Profe, cuando usted estuvo, por ejemplo, me dice que habló con Najar para llevarlo al Instituto, pero fue más que todo, me imagino, alguna conversación informal, ¿no? ¿No es que hubo una negociación?

No, Andy ya me había dicho cuando yo le consulté y justo que estaba en Olimpia, pero él me decía que ya estaba hablando con la gente de la MLS y que ya se iba. Y bueno, el deseo de él era un poco volver también otra vez con el tema familiar al tema de la MLS, así que no fue muy fácil. En un momento había hablado también con Yustin Arboleda la posibilidad y con Menjívar también, pero bueno, no se van dando los tiempos o en ese momento no hay dinero. Hasta enero no va a haber cupo de extranjero y de hecho por eso vino Auzmendi porque es argentino y como te contaba el scouting lo estaba siguiendo hace un año. Me preguntaron qué tal es y dije la verdad, es bueno y lo traen como una inversión. Ahora, qué bueno que usted lo aclara porque sí se hizo bastante polémica en redes sociales e incluso el olímpico preguntaba, ¿por qué no se iban jugadores de nuestro equipo si el profe alababa tanto a nuestros futbolistas? A ver, un Edwin Rodríguez hoy está más para el mercado de los primeros ocho o nueve equipos importantes de Argentina. Para River, Boca, Lanús, Vélez, San Lorenzo, Independiente, Racing... Digamos, para los equipos que manejan una billetera más grande, ¿no? Y ya tampoco Olimpia quiere seguir mandándolos a préstamos baratos o a prueba ya que quieren venderlo porque ya tiene 26 años ¿entendés? La hinchada de Motagua dice ‘mirá qué bien, gracias a Troglio tenemos ingresos’. Cada uno lo lee como quiere, ¿no? Yo la verdad es esta y lógico que yo ni me fijo en eso, yo me dedico a esto y lógicamente no puedo decir al scouting que es malo sobre Rodrigo Auzmendi porque tengo que decir la verdad. Profe, hay muchas veces que el directivo cotiza al jugador muy caro, que tal vez no es el precio adecuado y se cierran esas oportunidades. Yo hace varias semanas hablé con alguien en Motagua y me hablaba del caso de Denil Maldonado y que tuvieron que aceptar lo que les ofrecieron porque ya superaba los 25 años y solo había estado en préstamo... ¿El directivo debe reflexionar en eso? A ver, a mí no me parece caro los números que tiran de Edwin Rodríguez por ser un jugador que es hoy la figura del fútbol hondureño, pero dale, hablemos sinceramente. También es verdad que hay muchos hondureños y mirá cuando Benguché se fue a Portugal que fue por una cifra de préstamo enorme y la pusieron los portugueses, pero bueno, allá hay mucho dinero. Lógico que hay mercados y mercados porque si yo te hablo de Banfield claramente no puedo traerlo y si te hablo de River pueden traerlo. Olimpia es un club que está bien económicamente y se puede dar el lujo de tirar un número y esperar, después dependerá también de la necesidad del jugador. Pero bueno, me parece que Olimpia no está mal el número, pero en algún momento si no logra venderlo seguramente accederá a algo menor. Profe, se acaba de dar el sorteo de la Copa Centroamericana entonces qué piensa ese grupo que le tocó a Olimpia... A ver, mirá, las dos veces que nosotros quedamos afuera quedamos con los mismos puntos de los que clasificaron. Es decir, el segundo de todas las tablas hicieron siete puntos, pero la zona nuestra fue la única que hicieron ocho y nueve. Es decir, algunos clasificaron con siete, casi todos y con menos goles que nosotros y tuvimos la desgracia de no clasificar. Es claro que ahora la zona no me parece de la más complicada, sí me parece capaz más complicada la de Motagua y de España. ¿Por qué cree usted aparte de lo que me menciona sobre el tema de puntos que quedaron fuera dos veces seguidas en fase de grupos? A ver, me acuerdo el primer torneo donde nosotros no clasificamos porque empatamos de local con Independiente de Panamá, ¿te acordás? Ese partido agarramos un inspirado arquero entonces es una cuestión de puntos y de ganar los partidos que tenés que ganar. Ya con el último partido contra con Antigua nosotros teníamos que ganar y sí, erramos un montón de goles por negligencia nuestra. Profe, hay dos juegos a nivel internacional que son recordados en cuanto a lo negativo en su estadía que fue ante Saprissa y en el Jalisco ante Atlas ¿cómo pasó usted en esos momentos? Ante Saprissa fue mi primer año y todavía yo no había salido campeón con Olimpia y arrastrábamos los siete campeonatos sin ganar, así que fuimos al torneo internacional y nos ponemos uno a uno con gol de Jorge Álvarez y ya estamos clasificados, pero al minuto 90 viene la debacle. Fue un golpe duro ese día donde traté de calmarme aunque para mí fue muy duro y la verdad que fue un dolor muy grande. Pero lo que más me dolió fue el de Atlas porque era muy difícil que un equipo mío ya trabajado le hagan cuatro goles. Entonces cuando nosotros ganamos 4 a 1 al Atlas del local más allá que sabía que íbamos a ir a sufrir allá, nunca me imaginé que nos podía pasar eso. Fue uno de los peores partidos que jugamos en toda mi era porque no dimos dos pases seguidos y si vos nos das dos pases seguidos y se lo das todo a ellos te van a empezar a hacer goles; el más duro y el más doloroso fue el de Atlas. ¿Y lo de Surinam cómo lo marcó? Yo tenía una bronca bárbara que haya jugado porque este hombre con todo el respeto está fuera de forma y con 60 años. Yo sabía que al otro día íbamos a recorrer el mundo con eso y no es bueno para la Concacaf eso, ¿me entendés? Que esté jugando un tipo, que es presidente de un club que se anotó y jugó no es bueno ni serio. Pero bueno, todo lo que vino después fue para mí, fue una confusión. El hombre entró a agradecer porque se hacía llamar como Peter Pan, que ayudaba a los pobres y tiraba dinero desde el helicóptero. Entró y quiso agradecerle a los jugadores que lo respetamos. Y dijo ‘tome, lleve de regalo para que me compren un perfume a su familia’. Yo no quería ni ver, yo estaba con bronca todavía de que había jugado. Y bueno, nada, después pasó que claro, él salió afuera y siguió repartiendo dinero a la gente en la calle. Le repartía dinero, regalaba. Y bueno, después claro, en el video para la Concacaf ojo porque la Concacaf le dio la figura de la cancha, le hicieron la nota como figura de la cancha también. Fue una cosa que se fue de las manos a todos los que estábamos ahí y fuimos responsables. De hecho, después el club nos tuvo que descontar el sueldo porque ha perdió ingresos. Pagamos la consecuencia...

¿A todos les descontó sueldo Olimpia esa vez? Todos los del plantel y también los dirigentes que estaban ahí acompañando tuvimos la quita, después se fue arreglando todo. Cuando terminó el campeonato y salimos campeones, después nos devolvió algo. Éramos los culpables y yo como técnico presenté la renuncia por una cuestión de que yo soy la cabeza, ¿viste? Entonces yo al club le presenté la renuncia y bueno, después Rafa, ya más tranquilo, charlamos y dijo que no quería que me fuera. Yo como entrenador tenía que presentar la renuncia porque yo era la cabeza. ¿Cuánto les quitaron? Fue casi un 30% de un mes, por tres meses más o menos. ¿Qué piensa Eduardo Espinel como técnico? A mí me parece un técnico muy estudioso y muy preparado, una persona también con ganas de surgir. Arrancó dirigiendo en Uruguay a un cierto nivel y hoy tenía esta posibilidad de pelear, que es lo que buscamos todos. Parece simple salir campeón, pero no es simple salir campeón en la Olimpia. Profe, quiero ir cerrando unos temas de Olimpia que tengo acá. Danilo Turcios habló que usted nunca tuvo una relación tan cercana con las reservas y cuando pedía jugadores era por cubrir cupos, que no había una relación tan homogénea, ¿qué tiene que decir usted al respecto? Sí, yo lo escribí a Dani, yo lo escribí cuando escuché eso porque dije ‘¿por qué no me lo dijiste a mí?’. Primero y principal, no voy a decir el motivo, pero él sabe por qué la relación no era tan allegada. Yo no voy a ir a ahondar por qué, pero él sabe por qué, entonces me llama la atención que lo diga, él sabe por qué yo me alejé un poco porque yo iba siempre, yo iba a ver todos los partidos de reservas, yo iba a ver a los chicos, subíamos, yo llamaba y pedía jugadores y me los mandaban. Hasta que pasó un hecho que a mí no me gustó, por eso me alejé un poco, entonces y él lo sabe. Un chiste que a mí me cayó mal nada más que eso digo y no quiero ahondar mucho en el tema. A mí no me gustó porque yo no estaba en el lugar, no me gustó el chiste que hicieron. Entonces, bueno, me alejé un poco, no me alejé de lo que son los chicos de la reserva y de hecho, a ver, yo me pregunto, todos esos chicos que pasaron en estos años, ¿dónde están jugando? Es decir, ¿hay algunos jugando en primera que nos perdimos? No, no nos perdimos a ninguno. No nos hemos perdido a ningún fenómeno que hoy está jugando en el Newcastle de Inglaterra o en Motagua o en Marathón, no nos hemos perdido a nadie.