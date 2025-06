¿Es justo? La decisión de Olimpia con sus futbolistas que se fueron a jugar burocrático a EE UU

Josman Figueroa, que pertenece al equipo y ha estado prestado, fue uno de los que se fue a jugar burocrático. A Villeda le mencionaron que varios de estos futbolistas que van a jugar burocrático alegan que lo hacen porque no tienen salario los 12 meses, por lo que respondió: "En Olimpia no es así, los jugadores que salieron ahorita tienen contrato vigente y están recibiendo salario. Son situaciones que creo desde el punto de vista profesional no se deberían de dar, no vemos eso en el fútbol de otros países importantes que sucedan".