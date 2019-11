Diego Vazquez tras perder ante Saprisa: "El árbitro mexicano un desastre"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"Jürgen Klopp perdió seis finales seguidas antes de ganar una". Con esa frase inició su comparecencia de prensa el entrenador argentino de Motagua, Diego Vazquez, luego de perder el duelo por el título de la Liga de Naciones de la Concacaf 2019 ante Saprissa.



"Un primer tiempo donde nos costó mucho manejar la pelota, salvo en la primera jugada que Estigarribia está claramente adelante de la línea del balón y hay un penal; en el segundo mejoramos con la pelota, generamos más llegada, el gol tampoco es offside en un momento clave", analizó de entrada "La Barbie".



Y fue crítico con el trabajo de César Ramos, pues estima que "nos afectó bastante el arbitraje, más allá de que enfrentamos a un gran equipo, que maneja bien la pelota y tiene muy buenos jugadores en ese aspecto... seguro los felictamos por haber logrado el título".

Siempre en relación a los que él considera errores arbitrales, Vazquez indicó que "una fue gol y está bien habilitado, no sé cómo el línea va a levantar la bandera, más de visitante; pero ya pasó, quizás no vio al jugador de Saprissa que estaba en la línea, pero las finales son así, cerradas, hicimos un gol que no cobraron".



Perder nuevamente un partido decisivo en cada no es lo peor del mundo, aclara Diego: "Ya llegar a la final es un mérito enorme, ahora estamos peleando de local y hay que analizarlo; hicimos un gol de buena factura y en una final es muchísimo y somos subcampeones por ese gol" que les anularon, cuestionó.

Prosiguió explicando que no se siente hundido por perder consecutivamente una final de Concacaf, pues "Jürgen Klopp (DT de Liverpool) perdió seis finales seguidas antes de ganar una, a las finales hay que llegar y para perderlas hay que jugarlas", expresó.



A sus futbolistas les manifestó su gratitud: "Hoy tengo poco que reclamarle al equipo, en el segundo tiempo mejoramos y ellos circulan bien la pelota. Tuvimos las chances de gol como dije recién, muy poco para reprocharle a mis jugadores".



Si reconoce que, "quizás, el primer tiempo, no hicimos un buen juego, Saprissa manejó bien la pelota, sabemos que tiene esa virtud y nos faltó que el línea no levantara la bandera" en el tanto anulado a Marco Tulio Vega sobre el final del encuentro.

