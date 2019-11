Diego Maradona advierte a sus hijas Dalma y Giannina que no les dejará herencia

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La polémica nunca le hace falta a Diego. El históric 10 de la selección argentina sorprendió a propios y extraños la tarde del lunes al publicar un video en el que le envió una dura advertencia a sus famosas hijas Dalma y Gianinna.

Diego Armando Maradona aseguró que no les dejará herencia a sus hijas, pues cuando muera donará sus pertenencias a terceros.

A través de un corto clip, compartido en su perfil oficial de Instagram, Maradona afirmó que no les dejará nada y a su vez respondió un mensaje que publicó Gianinna en redes el fin de semana.

"No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta", escribió Gianinna en Instagram, luego de que Estudiantes le ganara el clásicoa Gimnasia, el club que comanda su papá.

"Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada", respondió ayer el 10, quien a su vez aprovechó para agregar que "no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar", en clara referencia a sus dos hijas.

"Más vivo que nunca... Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío", fue el mensaje con el que Diego Maradona compartió el polémico video en Instagram, publicación a la que desactivó los comentarios.

