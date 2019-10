Hora del partido Barcelona vs Inter de Milán en la jornada 2 Champions League

BARCELONA, ESPAÑA.- El Barcelona recibe el miércoles al Inter de Milán en la segunda jornada de la Liga de Campeones (1:00 PM hora de Honduras), en busca de una victoria que pudiera auparlo al liderato del grupo F de la competición continental.



El equipo azulgrana figura en la segunda posición de la tabla, por detrás del Borussia Dortmund, en una llave que completan Inter y Slavia de Praga, y en la que todos los equipos están empatados a un punto.



El Barça hizo tablas sin goles en la primera jornada en casa del Borussia por lo que una victoria ante el rival, a priori más fuerte del grupo, podría darle el liderato, en función de lo que ocurra también en el duelo entre el Slavia y el Borussia.



Los azulgranas llegan al partido tras encadenar dos victorias consecutivas, incluida la primera fuera de casa de la temporada el sábado en Getafe (2-0), confiando en seguir con la racha positiva.



El Barça llega además con la esperanza de poder recuperar a su capitán Leo Messi, víctima de una elongación en el muslo izquierdo el martes pasado en la victoria liguera contra el Villarreal (2-1).



Messi hizo parte del entrenamiento con el equipo el lunes alimentando las esperanzas de que pueda ayudar a sus compañeros el miércoles en el Camp Nou.

"Desequilibrante"

"Si está él, evidentemente tenemos unas fortalezas determinadas, si no está, nos falta un jugador absolutamente desequilibrante, pero creo que tenemos recursos para manejarnos en diferentes situaciones", afirmó Valverde, que también podría recuperar al extremo francés Ousmane Dembelé.



Sin Jordi Alba, que sigue lesionado, se mantiene la incógnita sobre la eventual presencia del joven prodigio Ansu Fati, que el viernes sufrió unas molestias en el tendón de su rodilla derecha.



El partido se presenta como una nueva oportunidad para la reivindicación de las estrellas atacantes Luis Suárez y Antoine Griezmann, que han comenzado la temporada de forma discreta.



Griezmann, fichado por 120 millones, lleva tres goles y dos asistencias en ocho partidos oficiales, mientras que Suárez acumula tres tantos en seis encuentros.



"Es diferente, es otro fútbol, otra posición, sabía que me iba a costar y que iba a mejorar en cada partido", dijo el martes Griezmann, tras marcar contra el Villarreal.



Luis Suárez, que llegó a oír silbidos en el Camp Nou, recuperó la senda del gol el sábado contra el Getafe.



"Es un jugador que nos da mucho y esperamos que nos dé mucho más", aseguró Valverde.



Griezmann y Suárez volverán a formar en ataque, donde podrían estar acompañados de nuevo por el joven Carles Pérez, si Messi no llega.

Un Inter pletórico

Tras el trabajado empate en casa del Borussia Dortmund, el Barça recibe ahora a un Inter, que llega líder de su Liga y que no conoce la derrota con seis victorias en seis encuentros, la última, un contundente 3-1 a la Sampdoria.



"Este éxito nos da moral en vista de los importantes desafíos que nos esperan", dijo tras el partido el centrocampista Roberto Gagliardini, mientras su compañero Marcelo Brozovic aseguró que "el Barcelona es uno de los equipos más fuertes del mundo, pero somos Inter y queremos demostrar que estamos en la cima".



Uno de los peligros interista será el chileno Alexis Sánchez, ex del Barça, para el que "si quieres ganar al Barcelona no puedes fallar ninguna ocasión clara".

Equipos probables:

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo - Arthur, Busquets, De Jong - Griezmann, Suárez, Carles Pérez. Entrenador: Ernesto Valverde



Inter de Milán: Handanovic - Godín, De Vrij, Skriniar - D'Ambrosio, Barella, Sensi, Brozovic, Asamoah - Lukaku, Alexis Sánchez. Entrenador: Antonio Conte



Árbitro: Damir Skomina (SLO)