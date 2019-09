Cristiano Ronaldo sobre Georgina: "Es el gran amor de mi vida"

MADRID, ESPAÑA.- "Es el gran amor de mi vida", con estas palabras se refirió el delantero portugués de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo a su pareja y madre de sus hijos, Georgina Rodríguez.



CR7 reveló lo anterior en una conmovedora entrevista que le realizó el programa Good Morning America, donde el delantero se quebró en llanto al ver las imágenes de su padre, fallecido en 2005 con 52 años.

"No conocí realmente a mi padre. Tenía problemas con el alcohol. Nunca tuve una conversación normal con él. Era complicado. Nunca vio lo que he llegado a ser. No me ha visto recibir mis premios", dijo Cristiano Ronaldo.

Se casará

Tras el recuerdo de su padre y las lágrimas que corrían por su rostro, Pier Morgan, el presentador del programa le preguntó por su pareja Georgina Rodríguez.



"Geo es parte de mi. Me ha ayudado mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella. Ella es la madre de mis hijos. Es el gran amor de mi vida", dijo el delantero portugués.

Asimismo, adelantó, sin dar fecha, que se casará con la modelo española, con quien reside en Italia junto a sus cuatro hijos. "Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día ¿por qué no?".