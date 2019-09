David de Gea renueva hasta 2023 con el Manchester United

LONDRES, INGLATERRA.- El arquero español David de Gea firmó un nuevo contrato, hasta 2023, con el Manchester United, anunció este lunes el gigante de la Premier League, poniendo fin a meses de especulaciones sobre un posible cambio de club.



"David de Gea ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el Manchester United, quedándose en el club hasta al menos junio de 2023", señalaron los Red Devils. "Hay una opción para extenderlo por otro año", añadieron.



De Gea, de 28 años, llegó al United en 2011 procedente del Atlético de Madrid y ha jugado 367 partidos. Su contrato anterior finalizaba en 2020.



"Ha sido un privilegio estar durante ocho años en este gran club y continuar mi carrera en el Manchester United es un gran honor", señaló el internacional español, que ha ganado dos Copas, la Community Shield y la Europa League con los Red Devils.



"Desde que llegué aquí, no podía imaginar jugar más de 350 partidos para este club. Mi futuro está decidido, todo lo que quiero es ayudar a este equipo a ganar trofeos de nuevo", añadió.



El técnico Ole Gunnar Solskjaer se mostró satisfecho de su renovación: "Es una parte vital de nuestros planes para devolver al Manchester United a donde debería estar. Es una fantástica persona y sus grandes cualidades son la base perfecta de nuestra defensa".



Pretendido por el París SG y la Juventus, De Gea recibirá según la prensa un salario de unos 15 millones de euros al año, más que Paul Pogba o Alexis Sánchez (aunque cedido al Inter de Milán, el United le sigue pagando gran parte del sueldo), convirtiéndose en el arquero mejor pagado del mundo.



Los medios ingleses informaron además que al portero no se le aplicará la reducción del 25% del salario que tienen los otros jugadores en caso de no participar en la Liga de Campeones.