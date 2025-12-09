En 2026 habrá veredicto: Cardiff exige 122 millones al Nantes tras muerte de Emiliano Sala

París, Francia.- El Tribunal de Comercio de Nantes anunció el lunes que dará el 30 de marzo de 2026 su veredicto sobre el largo conflicto judicial entre el Cardiff City y el Nantes sobre el pago del fichaje del argentino Emiliano Sala, que falleció en un accidente de avión en enero de 2019.

El club galés ha pedido 122,2 millones de euros de indemnización al Nantes por "los daños sufridos" debido a que Sala nunca llegó a jugar con los colores del Cardiff. El club estimó que no contar con el argentino contribuyó a que bajase a la Segunda inglesa en 2019, el año de la tragedia.

El delantero argentino murió a los 28 años en un accidente de un avión privado ocurrido el 21 de enero de 2019, cuando se iba a incorporar al Cardiff, que había acordado pagar al Nantes 17 millones de euros por el jugador.