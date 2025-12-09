Narcotraficantes, corruptos y estafadores: los rostros de los indultados por Donald Trump

La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600.000 dólares en sobornos de un banco mexicano.

Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.