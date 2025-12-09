Narcotraficantes, corruptos y estafadores: los rostros de los indultados por Donald Trump

Donald Trump tiene una larga lista de polémicos indultos presidenciales en el último año que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.
El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una "trampa" de la administración del expresidente Joe Biden.
Críticos han cargado contra Trump por considerar "hipócrita" la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.
El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.
La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600.000 dólares en sobornos de un banco mexicano.
Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
Cuéllar, de 67 años, exagente de aduanas y exsecretario de Estado de Texas, fue imputado junto a su esposa por presuntos sobornos y lavado de dinero. Trump aseguró que Biden "eliminó" a Cuéllar por manifestarse en contra de las fronteras abiertas y de la catástrofe fronteriza".
En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.
Trump describió a Santos como alguien que suele ser "un poco pícaro" pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.
El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1.600 millones de dólares a más de 10.000 inversores.
Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.
El magnate británico Joe Lewis, exdueño de Tottenham Hotspur, se declaró culpable en 2024 de fraude de valores e insider trading (tráfico de información privilegiada) por filtrar data confidencial sobre empresas a personas que obtuvieron ganancias ilegales. A sus 87 años, en abril de 2024 fue sentenciado a 3 años de libertad condicional y una multa de 5 millones de dólares, evitando la cárcel por su edad.
La Casa Blanca de Trump citó su edad, problemas médicos y el deseo de viajar a Estados Unidos para tratamiento y ver a su familia. E
Trevor Milton fue condenado por el delito de fraude de valores y dos de fraude electrónico por mentir a inversores sobre tecnlogía de camiones eléctricos e hidrógeno de su empresa, Nikola. Fue sentenciado en 2023 a 4 años de prisión y a pagar hasta 661 millones de dólares en restitución.
Trump dijo que Milton fue "perseguido" por fiscales hostiles a "emprendedores proTrump" y que "no hizo nada malo".