¿Jenni Rivera sigue viva? La cantante no iba en el avión que se desplomó, según influencer

A 13 años del accidente aéreo que marcó a la música regional mexicana, el nombre de Jenni Rivera vuelve a circular, como cada 9 de diciembre, en plataformas digitales. Un video difundido en TikTok impulsó una serie de conjeturas que, aunque carecen de sustento verificable, han captado la atención de parte del público.
El origen de esta nueva ola de especulaciones es el perfil @soyelmemescln, cuyo creador publicó una grabación en la que retoma la última fotografía difundida por la cantante antes de despegar de Monterrey.
Desde ese punto construye una narrativa en la que sugiere que la artista habría abandonado el jet privado instantes después de tomarse la imagen.
En su video, el usuario afirma: “Y si te dijera que Jenni Rivera jamás iba en el avión que se estrelló, que todo fue un plan para fingir su muerte y escapar de una sentencia que ya estaba escrita”, planteamiento que da pie a una serie de deducciones sobre una supuesta llamada que habría alertado a la intérprete.
La grabación también sugiere que el accidente representó “la salida perfecta” para desaparecer ante presuntas amenazas.
El influencer estructura su teoría con varios elementos. Entre ellos, la fotografía compartida por Jenni previo al despegue, que él describe como una posible estrategia para “dejar un rastro falso”.
También alude a los restos recuperados tras el siniestro, afirmando en su video que “en México todo se puede solucionar, acuérdense, en peritajes, un billete”.
Suma a esto un antiguo canal de YouTube cuya voz fue comparada por algunos usuarios con la de Rivera y que, según él, habría desaparecido cuando comenzó a obtener notoriedad.
Otro punto que incorpora es el lanzamiento de un disco con grabaciones inéditas atribuidas a la cantante. El creador asegura que el sonido resulta “demasiado actual”, insinuando que no correspondería al periodo previo a 2012.
Con esas piezas construye la posibilidad de que la artista hubiera iniciado una nueva vida e incluso ingresado a algún programa de protección.
Ninguna de estas aseveraciones cuenta con pruebas ni con documentación confiable. Las autoridades mexicanas y estadounidenses que participaron en la investigación ratificaron el desplome del Lear Jet 25 la madrugada del 9 de diciembre de 2012 e identificaron los restos hallados en la zona del impacto. La información oficial confirma la presencia de la cantante y de los demás ocupantes en la aeronave.
A lo largo de los años, diversas teorías han resurgido en redes sociales, especialmente en fechas conmemorativas o tras la publicación de nuevo material relacionado con Jenni Rivera.