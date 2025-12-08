¿Cuáles son los delitos por los que se emitió orden de captura contra Juan Orlando Hernández?

En ese sentido, Juan Orlando Hernández, fue liberado de la prisión federal de Hazelton, donde cumplía su condena. Los registros de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) confirman su liberación. Actualmente, su paradero no ha sido confirmado, pero sí ha sido visto a través de redes sociales. De momento, se desconoce cuáles serán los próximos movimientos legales del exmandatario.