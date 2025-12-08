¿Cuáles son los delitos por los que se emitió orden de captura contra Juan Orlando Hernández?

Un juez natural de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la captura internacional del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. Pero, ¿cuáles son los delitos por los que se emitió esa orden? A continuación los detalles.
Según el documento del Poder Judicial, Hernández Alvarado está siendo señalado por los delitos de lavado de activos y fraude, en el marco del caso Pandora II.
La medida se emitió con instrucciones específicas de ejecutarse en caso de que el exmandatario sea puesto en libertad en Estados Unidos.
El documento oficial señala que la orden de captura fue dictada en virtud de las investigaciones en curso, en las que Hernández es señalado por su presunta participación en actividades ilícitas que habrían afectado la economía y la justicia del país.
En el documento, la autoridad judicial enfatiza que la captura debe realizarse "de inmediato" si el exmandatario intenta salir en libertad en territorio estadounidense.
"Por medio de la presente y con instrucciones del juez natural de la Corte Suprema de Justicia de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, sírvase ordenar a quien corresponda dar inmediata captura al señor Juan Orlando Hernández Alvarado", reza parte del documento.
El Ministerio Público, en coordinación con las autoridades internacionales, activó una alerta roja a través de INTERPOL para facilitar la detención de Hernández, según lo confirmado por el fiscal general, Johel Zelaya.
"He instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández", escribió Zelaya en su cuenta oficial de X.
Hernández Alvarado fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y en 2024 fue declarado culpable de cargos relacionados con el narcotráfico y armas, por lo que fue sentenciado a 45 años de cárcel. Sin embargo, el presidente, Donald Trump, le otorgó un indulto presidencial el pasado 1 de diciembre.
En ese sentido, Juan Orlando Hernández, fue liberado de la prisión federal de Hazelton, donde cumplía su condena. Los registros de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) confirman su liberación. Actualmente, su paradero no ha sido confirmado, pero sí ha sido visto a través de redes sociales. De momento, se desconoce cuáles serán los próximos movimientos legales del exmandatario.