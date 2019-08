Olimpia buscará avanzar a cuartos de Liga Concacaf ante Forge FC

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Acostumbrado a realizar buenos torneos internacionales, el Olimpia que dirige Pedro Troglio tendrá la oportunidad de avanzar a la siguiente fase de la Liga Concacaf.



La amarga derrota en el estadio Tim Hortons Field de Canadá, tiene a los leones apesarados de no haber traído un resultado positivo a tierras hondureñas. Un gol de Chistopher Nanco al minuto 4' desesperó a un Olimpia que no supo anotar.





} Johnny Leverón busca detener un jugador del Force FC en la Liga Concacaf. Johnny Leverón busca detener un jugador del Force FC en la Liga Concacaf.





El capitán Ever Alvarado erró un penal al minuto 24 del primero tiempo, donde pudo haber sido la oportunidad de remontar el partido. Aunque el dominio del balón fue más de Olimpia ante el Forge FC, la efectividad estuvo de parte de los canadienses.



La historia en el estadio Olímpico la noche del jueves 29 de agosto cambiaría un poco, a pesar de que no podrá asistir afición el coloso sampedrano, Olimpia sabe que no tiene otra opción que ganar el partido.



Para este juego, los Albos podrían cambiar un poco la alineación ante los canadienses, ya que Jorge Benguché desaprovechó varias jugadas que le pudo haber representado el triunfo. En su lugar Ovidio Lanza o Júnior Lacayo podrían ser las variantes en el ataque.



Finalmente Olimpia viajará este miércoles para enfrentar el duelo ante el Forge FC a las 8:00 de la noche en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Datos

Partido: Olimpia vs Forge FC

Hora: 8:00 PM

Fase: Octavos de final

Torneo: Liga Concacaf