Dani Alves asegura que cumple "un sueño" con su llegada al Sao Paulo

SAO PAULO, BRASIL.- El lateral brasileño Dani Alves, el jugador con más títulos en la historia del fútbol (40), cumplió "un sueño" que tenía desde pequeño al ser presentado este martes como nuevo integrante del Sao Paulo y espera que su "experiencia" aporte un salto de calidad al tricolor.



En una multitudinaria rueda de prensa en el estadio Morumbí, la sede del club, acompañado del presidente Carlos Augusto de Barros 'Leco' y del director ejecutivo, el exjugador Raí, Dani Alves afirmó que la directiva "no se arrepentirá" de su fichaje.



"Es un momento muy especial para mí. Hoy estoy realizando un sueño de niño, soñé mucho tiempo con este momento y finalmente llegó. Sólo puedo decir a todos que no solamente están contratando un jugador, están contratando un aficionado, alguien que se emocionó (viendo jugar) a Raí, Lugano, Kaká, Luis Fabiano...", dijo emotivo.



Alves, de 36 años, firmó con el Sao Paulo un contrato por tres años y medio, después de una brillante trayectoria de 17 años en Europa, donde militó en el Sevilla, el Barcelona, el Juventus y el PSG.



"Espero retribuir toda esta confianza en mi persona para engrandecer el club, aspirar a cosas importantes, dar lo mejor de mi, no sólo compromiso", aseguró Alves.

El '10'

El fichaje de Alves ha generado una gran expectación en la afición del tricolor, que obtuvo su último título hace siete años, cuando se proclamó campeón de la Copa Sudamericana.



Pero Alves afirmó que no es "el salvador de la patria" saopaulina. "La perspectiva es que conmigo, nuestro equipo, que ya está muy cualificado, pueda obtener títulos. Echamos de menos tenerlos", comentó.



Elegido mejor jugador de la pasada Copa América, en la que como capitán de Brasil levantó el título para la 'canarinha', Alves aseguró que llega a un club "en construcción, que está caminando para representar y respetar toda la historia del club".



"Llego para contribuir con mi experiencia, mi trabajo, mis actuaciones, para que el Sao Paulo pueda aspirar a cosas, a títulos, y por esto tomé la decisión de volver, aceptar este desafío (...) y sé que es un club que necesita trofeos, no puede vivir tanto tiempo sin títulos", observó.