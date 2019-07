Esto dijo Pedro Troglio sobre oferta de dirigir la selección de Panamá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, llegó al mediodía de este jueves al aeropuerto internacional de Toncontín, tras dar un respiro en la goleada de 4-2 al Árabe Unido de Panamá.



El argentino que ahora tiene más posibilidades de clasificar a semifinales de la Copa Premier Centroamericana, manifestó algunas valoraciones del encuentro que se jugó en tierrras canaleras, además de una supuesta oferta de dirigir la selección de ese país.



"Yo dije que tengo un contrato, soy un agradecido en Olimpia, nadie me ha llamado formalmente, pertenezco al club, solamente tengo 15 días y sería un despropósito que uno deje un club", fueron las primeras palabras sobre el tema.



En caso de una mejor oferta económica, esto dijo el argentino "no dejaría nunca un club, me parecería poco ético", donde además mencionó que mañana viernes llegará su familia de Argentina para instalarse en Honduras.



VIDEO: El color del partido entre Olimpia y Árabe Unido en Copa Premier Centroamericana



Para Pedro Troglio solo existe una misión, y es quedar campeón con Olimpia "no pasa nada, hace 35 años que trabajo en esto, mi sueño es salir campeón con Olimpia al final del torneo".



Tras conseguir la victoria ante el equipo panameño, Olimpia llegó a seis puntos, sin embargo deberá esperar el duelo entre Comunicaciones y Herediano para saber si accederán a semifinales del la Copa Premier Centroamericana.