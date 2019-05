Hora y sede de la jornada del viernes en Mundial de Polonia Sub-20

VARSOVIA, POLONIA.- El Mundial de Polonia Sub-20 dio inicio con los primeros cuatro duelos del grupo A y B.



Para el viernes 24 de mayo, la Selección de Honduras hará su debut ante Nueva Zelanda en su octava participación en esta categoría, mientras que Uruguay y Estados Unidos también tendrán acción en esta justa mundialista.



La H que tuvo la visita de David Suazo a la concentración, debutará en el estadio Arena Lublin a las 10:00 de la mañana, hora catracha. Carlos Tábora, seleccionador nacional, buscará arrancar de la mejor manera para tener opciones de avanzar en la segunda fase.



Aquí los partidos:



Grupo C

Honduras vs Nueva Zelanada/ Arena Lublin 10:00 AM

Uruguay vs Noruega / Stadion Miejski12:30 PM



Grupo D

Ucrania vs Estados Unidos / Stadion Miejski 12:30 PM

Qatar vs Nigeria / Stadion Miejski 10:00 AM