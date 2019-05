Así celebró su cumpleaños 38 Iker Casillas

OPORTO, PORTUGAL.- A pesar de que semanas atrás estaba atravesando un infarto que lo podría haber llevado a la muerte, Iker Casillas festejó este lunes su cumpleaños 38 como uno de los más especiales de su vida.



Con globos y una alta médica tras haber visitado al doctor que indica que se recupera sin ningún tipo de problemas, el español arribó a un año más de vida. Sin embargo, precisó que su natalacio no fue tan feliz como él lo esperaba meses atrás.



"Esta vez, no ha sido un gran cumpleaños. Estoy seguro, que en algún momento de vuestras vidas: os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que hace que no tengáis tanto buen recuerdo", publicó en su cuenta de Instagram.

"No estamos exentos de que eso nos pase. Aún así, he tenido que posar y mostrar esta cara algo alegre. Tengo que estar feliz, feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros!! Los 37 se fueron...menos mal!! Qué nos traerán los 38...por ahora, verlos!!", añadió.



Sobre su presunta retirada

Fue el propio futbolista que confirmó días atrás que todavía no se retiraba del fútbol a raíz del paro cardíaco que sufrió.



"Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando ese momento", enfatizó.