Franco Güity: "Real España es un equipo grande y no hay que darlo por muerto"

CHOLUTECA, HONDURAS.- El triunfo de los Lobos UPNFM de 3-1 ante Real España en el estadio Emilio Willians de Choluteca, dejó muy satisfechos a los univesitarios, pero a la vez no confiados con el resultado.



Franco Güity, delantero del equipo universitario, fue uno de los que se unió a la fiesta de goles que le recetaron al equipo de Carlos Restrepo.



"La verdad es que faltan 90 minutos. Gracias a Dios ganamos en casa y pudimos sacar los 3 puntos importantes", declaró el jugador tras culminar el partido.



También dejó muy claro que el Real España puede levantarse en San Pedro Sula en el juego de vuelta. "Sabemos que el España es un equipo grande y no hay que darlo por muerto, dimos el primer golpe pero esto no ha terminado".



Cabe mencionar que los Lobos han venido dominando la serie ante Real España y jugando de visita no sido la excepción. "Todos los partidos son distintos, nosotros no tememos que basarnos a la historia, este ya pasó y el partido más importante será el domingo".



El próximo partido del repechaje será el domingo 5 de mayo en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.